Медведев о конфликте со Зверевым в Монте-Карло: «Мы с ним поговорили, так что все нормально»

Даниил Медведев прокомментировал возможную встречу с Александром Зверевым в Риме.

«Скорее всего, будет интересно. Все наши матчи получаются очень классными. Последние два выдались сумасшедшими – в Индиан-Уэллс и Монте-Карло. Мы не играли долгое время, он был травмирован. Кажется, в прошлом году мы не встречались, и это удивительно, потому что мы уже играли друг с другом 15 раз.

Мы с ним поговорили после инцидента в Монте-Карло, так что все нормально. По-моему, между нами все хорошо. Когда я думал об этом, то уступил Руне, а до этого Саша проиграл мне. Такое бывает. Думаю, у нас все нормально. Но это не значит, что в следующем матче ничего точно не случится. Никогда не знаешь, мы ведь соперники».

Медведев «вел себя как говно», и теперь у него конфликт со Зверевым. Тот назвал его нечестным

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