Медведев о конфликте со Зверевым в Монте-Карло: «Мы с ним поговорили, так что все нормально»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал возможную встречу с Александром Зверевым в Риме.

«Скорее всего, будет интересно. Все наши матчи получаются очень классными. Последние два выдались сумасшедшими – в Индиан-Уэллс и Монте-Карло. Мы не играли долгое время, он был травмирован. Кажется, в прошлом году мы не встречались, и это удивительно, потому что мы уже играли друг с другом 15 раз.

Мы с ним поговорили после инцидента в Монте-Карло, так что все нормально. По-моему, между нами все хорошо. Когда я думал об этом, то уступил Руне, а до этого Саша проиграл мне. Такое бывает. Думаю, у нас все нормально. Но это не значит, что в следующем матче ничего точно не случится. Никогда не знаешь, мы ведь соперники». 

Медведев «вел себя как говно», и теперь у него конфликт со Зверевым. Тот назвал его нечестным 

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4 комментария

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Другая_
Ответ ɔculpa
Пускай теперь это скажет Саша. Его обида, ему и говорить о наступившем мире.
А слова «он один из самых нечестных игроков в туре» не обидные совсем?)
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ɔculpa
Ответ Другая_
А слова «он один из самых нечестных игроков в туре» не обидные совсем?)
Обидные, конечно, но произнёс, притом на ровном месте, их именно Саша, а значит в первую очередь обиделся именно он. Даня отреагировал на это не то, чтоб совершенно добродушно, но какой-то откровенной и прямой обиды в ответ он не выказывал, а наоборот всегда демонстрировал готовность обсудить проблему. Так что обиженная сторона, она же дурная, здесь именно Саша.
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ɔculpa
Пускай теперь это скажет Саша. Его обида, ему и говорить о наступившем мире.
+9
-7
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