Александр Зверев: «Медведев – один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к принципу фэйр-плей, а он этого не делает»

Александр Зверев назвал Даниила Медведева нечестным игроком после поражения Монте-Карло.

В третьем круге он уступил россиянину 6:3, 5:7, 6:7(7). Немец заявил, что ему не понравился туалетный перерыв, который Медведев якобы взял при счете 4:3 в решающем сете. На самом деле тот уходил с корта, но уложился в 90 секунд, которые полагаются на смену сторон.

«Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к принципу фэйр-плей и спортивной этике. Он этого не делает. Он берет туалетный перерыв в тот момент, когда это уже нельзя делать.

В матче было 1000 ситуаций, когда он чувствовал, что я начинал играть лучше, и каждый раз пытался что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом.

Конечно, вы можете возразить и сказать, что я не должен отвлекаться. Такого не должно со мной происходить, и это полностью моя вина и моя ошибка. Но все же я считаю, что фэйр-плей всегда должен быть частью спорта».

Медведев – Звереву: «Я себя как говно вел, извини»

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