Александр Зверев: «Медведев – один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к принципу фэйр-плей, а он этого не делает»
Александр Зверев назвал Даниила Медведева нечестным игроком после поражения Монте-Карло.
В третьем круге он уступил россиянину 6:3, 5:7, 6:7(7). Немец заявил, что ему не понравился туалетный перерыв, который Медведев якобы взял при счете 4:3 в решающем сете. На самом деле тот уходил с корта, но уложился в 90 секунд, которые полагаются на смену сторон.
«Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к принципу фэйр-плей и спортивной этике. Он этого не делает. Он берет туалетный перерыв в тот момент, когда это уже нельзя делать.
В матче было 1000 ситуаций, когда он чувствовал, что я начинал играть лучше, и каждый раз пытался что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом.
Конечно, вы можете возразить и сказать, что я не должен отвлекаться. Такого не должно со мной происходить, и это полностью моя вина и моя ошибка. Но все же я считаю, что фэйр-плей всегда должен быть частью спорта».
Медведев – Звереву: «Я себя как говно вел, извини»
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
И Даниила внезапно любят в теннисных странах
Только жовто-блакитные как всегда
P.S. Я помню как одна теннисистка жаловалась на соперницу, что та при приеме скрипит кроссовками по корту, тем самым сбивая ее при подаче), а на РГ как то лет 15 назад один умник пожаловался судье на болельщика из-за того что тот сидел в ярко красной майке и она его отвлекала от приема, майка отвлекала))). Мужика тогда даже попросили пересесть). Как говорится плохому танцору...
Но дело Зверева не отвлекаться и играть, он не смог. Это и отличает большого игрока от очень большого.
Другой вопрос, что в матче с Новаком/Рафой не позволил бы себе такое поведение Медведев.
Те претензии, которые озвучил Зверев, ничтожны и по правилам и по обычаям
Плюс все его истерики приходятся на его подачи,т.е по такой логике это должно мешать ему в первую очередь,а не сопернику.
А Зверев бы лучше сам вспомнил,что далеко не белый и пушистый. Его ругань с судьей из-за Апостолоса Циципаса и вся эта истерия с туалетными перерывами,которую он неоднократно потом мусолил во вью;случай,когда он чуть не зарядил судье ракеткой. Самый эпичный наверное-матч с Харрисом на юсо,когда при подаче Харрисом на сет,Саше резко стали слепить прожектора и он устроил спектакль и сбил соперника. До этого ничего не мешало,а тут,когда понял,что дело пахнет жареным,резко проблемы появились.
Медведева никто не оправдывает,но все выглядит так,что Зверев не ожидал,что может проиграть Медведеву на грунте,где исторически он на порядок сильнее второго. И я уверена,что выиграй он этот матч,он бы слова не сказал,про поведение Дани.
Он вернулся,а Даня у него два раза подряд на пути.