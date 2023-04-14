Александр Зверев: «Медведев – один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к принципу фэйр-плей, а он этого не делает»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Александр Зверев назвал Даниила Медведева нечестным игроком после поражения Монте-Карло.

В третьем круге он уступил россиянину 6:3, 5:7, 6:7(7). Немец заявил, что ему не понравился туалетный перерыв, который Медведев якобы взял при счете 4:3 в решающем сете. На самом деле тот уходил с корта, но уложился в 90 секунд, которые полагаются на смену сторон.

«Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к принципу фэйр-плей и спортивной этике. Он этого не делает. Он берет туалетный перерыв в тот момент, когда это уже нельзя делать.

В матче было 1000 ситуаций, когда он чувствовал, что я начинал играть лучше, и каждый раз пытался что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом.

Конечно, вы можете возразить и сказать, что я не должен отвлекаться. Такого не должно со мной происходить, и это полностью моя вина и моя ошибка. Но все же я считаю, что фэйр-плей всегда должен быть частью спорта».

Медведев – Звереву: «Я себя как говно вел, извини»

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62 комментария

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Alex Lamm
Медведев конечно не образец для подрожания, но тут у Зверева явно бомбануло после собственного фиаско.
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Leo Bonart
Ответ Dmitry Vasilchenko
Слова Зверева - правда. Был это не НАШ игрок - все бы хейтили, как того же Руне или Ника. Но дело Зверева не отвлекаться и играть, он не смог. Это и отличает большого игрока от очень большого. Другой вопрос, что в матче с Новаком/Рафой не позволил бы себе такое поведение Медведев.
Слова Зверева - чушь собачья
И Даниила внезапно любят в теннисных странах
Только жовто-блакитные как всегда
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ЭЮЯ
Ответ Valery24
Уж кому,но не Звереву говорить про уловки и нечестную игру. Медведев частенько жестит и переходит границы,но относительно соперников(вынесем за скобки Циципаса)ни одного случая нечестной игры не было. Да и все свое недовольство он высказывает судьям,которые судя по их реакции,находят это забавным) Плюс все его истерики приходятся на его подачи,т.е по такой логике это должно мешать ему в первую очередь,а не сопернику. А Зверев бы лучше сам вспомнил,что далеко не белый и пушистый. Его ругань с судьей из-за Апостолоса Циципаса и вся эта истерия с туалетными перерывами,которую он неоднократно потом мусолил во вью;случай,когда он чуть не зарядил судье ракеткой. Самый эпичный наверное-матч с Харрисом на юсо,когда при подаче Харрисом на сет,Саше резко стали слепить прожектора и он устроил спектакль и сбил соперника. До этого ничего не мешало,а тут,когда понял,что дело пахнет жареным,резко проблемы появились. Медведева никто не оправдывает,но все выглядит так,что Зверев не ожидал,что может проиграть Медведеву на грунте,где исторически он на порядок сильнее второго. И я уверена,что выиграй он этот матч,он бы слова не сказал,про поведение Дани.
Дай обниму))
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Olya B.
Ну и зачем это? Сам же будешь жалеть. А слово - не воробей...(
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Vic_14
Ответ ProLL
Вот именно, основная проблема - это то, что у Дани 8-2 в их последних 10 матчах, а тут еще и на грунте поражение подъехало, да еще и в матче, где все у Зверева несколько раз был в руках. У него банально бомбануло. И я помню, что пока Медведев летел 0-4 в личке, Саша всегда такой дружелюбный был после матчей, прям заботливый старший товарищ, а потом пошли рукопожатия все холоднее и холоднее. Я даже удивился, что в ИУ они опять довольно тепло у сетки общались, но 2 раза подряд, еще и на грунте - это уже слишком для Саши было, видимо.
На ИУ тоже писали, что он Медведева клоуном называл, но у сетки сдержался был вежлив. А вчера уже все....
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инок
Кстати, сама по себе брошенная фраза - "Он один из самых нечестных игроков в мире", безусловно прекрасно характеризует этого "джентльмена" Сашу..)
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stalker18
Вообще я никогда не понимал этот теннисный кодест чести. Ладно когда болелам нельзя шуметь при подаче и розыгрышах дескать это мешает теннисистам подавать и т.д. хотя в том же волейболе (тоже неконтактный вид спорта с перекидыванием мяча через сетку) болельщики орут как больные и при подаче и при розыгрышах и ничего , хотя волейболисты тоже могут сказать "болельщики так кричать под руку, пусть молчат", но когда теннисистам нельзя брать мед.перерыв или уйти в туалет только лишь потому что это может сбить игру соперника...это просто бред. Это спорт высших достижений, на кону титулы и огромные деньги и каждый хитрит как может, действует на соперника психологически и т.д.
P.S. Я помню как одна теннисистка жаловалась на соперницу, что та при приеме скрипит кроссовками по корту, тем самым сбивая ее при подаче), а на РГ как то лет 15 назад один умник пожаловался судье на болельщика из-за того что тот сидел в ярко красной майке и она его отвлекала от приема, майка отвлекала))). Мужика тогда даже попросили пересесть). Как говорится плохому танцору...
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Alex Lamm
Ответ Dmitry Vasilchenko
Слова Зверева - правда. Был это не НАШ игрок - все бы хейтили, как того же Руне или Ника. Но дело Зверева не отвлекаться и играть, он не смог. Это и отличает большого игрока от очень большого. Другой вопрос, что в матче с Новаком/Рафой не позволил бы себе такое поведение Медведев.
А в каком месте Медведева хейтят меньше, чем Кириоса с Руне? Уж явно не на спорце...
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Vic_14
Ответ Russia_the_best
Согласен с тем, что Даня хитрит как может. Публика свистела ему много вчера. Просто напомню, что Саша два раза не смог подать на матч.
Это же французы. Они всем свестят))) но многие и болели за него.
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ProLL
Ответ Valery24
Уж кому,но не Звереву говорить про уловки и нечестную игру. Медведев частенько жестит и переходит границы,но относительно соперников(вынесем за скобки Циципаса)ни одного случая нечестной игры не было. Да и все свое недовольство он высказывает судьям,которые судя по их реакции,находят это забавным) Плюс все его истерики приходятся на его подачи,т.е по такой логике это должно мешать ему в первую очередь,а не сопернику. А Зверев бы лучше сам вспомнил,что далеко не белый и пушистый. Его ругань с судьей из-за Апостолоса Циципаса и вся эта истерия с туалетными перерывами,которую он неоднократно потом мусолил во вью;случай,когда он чуть не зарядил судье ракеткой. Самый эпичный наверное-матч с Харрисом на юсо,когда при подаче Харрисом на сет,Саше резко стали слепить прожектора и он устроил спектакль и сбил соперника. До этого ничего не мешало,а тут,когда понял,что дело пахнет жареным,резко проблемы появились. Медведева никто не оправдывает,но все выглядит так,что Зверев не ожидал,что может проиграть Медведеву на грунте,где исторически он на порядок сильнее второго. И я уверена,что выиграй он этот матч,он бы слова не сказал,про поведение Дани.
Вот именно, основная проблема - это то, что у Дани 8-2 в их последних 10 матчах, а тут еще и на грунте поражение подъехало, да еще и в матче, где все у Зверева несколько раз был в руках. У него банально бомбануло. И я помню, что пока Медведев летел 0-4 в личке, Саша всегда такой дружелюбный был после матчей, прям заботливый старший товарищ, а потом пошли рукопожатия все холоднее и холоднее. Я даже удивился, что в ИУ они опять довольно тепло у сетки общались, но 2 раза подряд, еще и на грунте - это уже слишком для Саши было, видимо.
+4
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Vic_14
Ответ Dmitry Vasilchenko
Слова Зверева - правда. Был это не НАШ игрок - все бы хейтили, как того же Руне или Ника. Но дело Зверева не отвлекаться и играть, он не смог. Это и отличает большого игрока от очень большого. Другой вопрос, что в матче с Новаком/Рафой не позволил бы себе такое поведение Медведев.
Никто не утверждает, что Даниил образец для подражания. Он часто ведёт себя как клоун, иногда как злой клоун. Но конкретно вчера он ничем Звереву не навредил и не помешал. Он сам с собой и немного со зрителями воевал.
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Russia_the_best
Согласен с тем, что Даня хитрит как может. Публика свистела ему много вчера. Просто напомню, что Саша два раза не смог подать на матч.
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ARIK2
Спорт больших денех , все средства хороши. А так, просто душка)))
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Dmitry Vasilchenko
Слова Зверева - правда. Был это не НАШ игрок - все бы хейтили, как того же Руне или Ника.

Но дело Зверева не отвлекаться и играть, он не смог. Это и отличает большого игрока от очень большого.

Другой вопрос, что в матче с Новаком/Рафой не позволил бы себе такое поведение Медведев.
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Vic_14
В чем суть претензий не понятно. Про туалет просто смешно говорить об этом. А в остальном, если твой оппонент психует, ломает сетку и пуляет мяч, спорит со зрителями. Это же твоё преимущество, значит он сейчас уязвим, не может держать себя в руках...
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Railway/
Понимаю Саню, еще не отпустило.. Этот проигрыш для любого из них был бы шоком, давно не видел настолько равный матч. В какой-то момент в третьем сете статистика по виннерам/анфорсам была полностью равной (!)
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N.S.A.8.5
Наверное, он это сказал, потому что сам так делал
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Lana5
Ответ Leo Bonart
Дополнительно обвинять того, кто извинился - это прекрасно Те претензии, которые озвучил Зверев, ничтожны и по правилам и по обычаям
Соглашусь, Зверев та ещё "репка" ) Но Медведев даёт повод, ведёт он себя часто некрасиво во время матчей, зато в интервью душка )
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Leo Bonart
Ответ Lana5
Но вчера Медведев сам просил прощение что вёл себя плохо? Дыма без огня не бывает )
Дополнительно обвинять того, кто извинился - это прекрасно
Те претензии, которые озвучил Зверев, ничтожны и по правилам и по обычаям
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The Destroyer
Ответ Sawka-promakawka
Надеюсь, Саня это на эмоциях сказал, все предыдущие их игры он спокойно реагировал на поведение Даниила)) 14-й раз играли все-таки) Надеюсь, что помирятся) Помню, Саня с Кареном играли и Карен ему в переходе сказал не ныть, как девочка 😀 давно это было, правда))
Очевидно последние матчи которые Даня у него из под носа уводит сказываются, заколебал его Даня уже.
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Valery24
Уж кому,но не Звереву говорить про уловки и нечестную игру. Медведев частенько жестит и переходит границы,но относительно соперников(вынесем за скобки Циципаса)ни одного случая нечестной игры не было. Да и все свое недовольство он высказывает судьям,которые судя по их реакции,находят это забавным)
Плюс все его истерики приходятся на его подачи,т.е по такой логике это должно мешать ему в первую очередь,а не сопернику.
А Зверев бы лучше сам вспомнил,что далеко не белый и пушистый. Его ругань с судьей из-за Апостолоса Циципаса и вся эта истерия с туалетными перерывами,которую он неоднократно потом мусолил во вью;случай,когда он чуть не зарядил судье ракеткой. Самый эпичный наверное-матч с Харрисом на юсо,когда при подаче Харрисом на сет,Саше резко стали слепить прожектора и он устроил спектакль и сбил соперника. До этого ничего не мешало,а тут,когда понял,что дело пахнет жареным,резко проблемы появились.
Медведева никто не оправдывает,но все выглядит так,что Зверев не ожидал,что может проиграть Медведеву на грунте,где исторически он на порядок сильнее второго. И я уверена,что выиграй он этот матч,он бы слова не сказал,про поведение Дани.
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daiv18
Он потомок высшей рассы и олимпийский чемпион, ему можно все. Пусть готовится к любимому Мадриду и РГ, МК даром не сдался
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TennisForever
Ответ murzzzzzilka
Фуууууу. Медведев правил не нарушал. Психанул, но исключительно на себя. В туалет сходил? Ну, так ведь в отведенное время уложился. Да и мало ли… холодно было. Это его личное дело. Такими мелкими уловками пользуются абсолютно все. И уж в несоблюдении фейр-плей Медведева точно нельзя обвинить. Он извиняется обычно за все, что нужно, и даже за то, за что не нужно. Вот прям фу, Саня.
Согласна !
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murzzzzzilka
Ответ ChefJhonnyMorgan
Потом пожалеет об этом комментарии
Я тоже так думаю. Сгоряча сказал
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TennisForever
А что ещё ему остается,8-1.
Он вернулся,а Даня у него два раза подряд на пути.
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