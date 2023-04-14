«Ты играл нечестно». Медведев спародировал Зверева после матча с Руне
Даниил Медведев ответил на претензии Александра Зверева после матча с Хольгером Руне.
В Монте-Карло он проиграл датчанину 3:6, 4:6 и у сетки саркастически повторил холодное рукопожатие Зверева.
ДМ: «Хорошая работа, друг. Нечестно, ты слишком хорошо играешь».
ХР: «Ты так хорошо играл последние недели».
ДМ: «Ты играл нечестно».
Медведев «вел себя как говно», и теперь у него конфликт со Зверевым. Тот назвал его нечестным
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Саша живет в своем мире.
Ко мне уже игроков пять подошли в раздевалке, которые шутили: «Да ладно, Даниил, почему ты такой бесчестный?»
Саша не такой, как Каспер, он не такой, как Диего, он не такой, как Андрей. Когда он говорит, что кто-то ведет нечестную игру, ты такой: «Окей, отлично. Посмотри на себя в зеркало».
Нечего и добавить
Очень знатно кстати)
шутки за 200, честно говоря