«Ты играл нечестно». Медведев спародировал Зверева после матча с Руне

Теги видео ATP Александр Зверев Даниил Медведев Хольгер Руне Теннис

Даниил Медведев ответил на претензии Александра Зверева после матча с Хольгером Руне.

В Монте-Карло он проиграл датчанину 3:6, 4:6 и у сетки саркастически повторил холодное рукопожатие Зверева.

ДМ: «Хорошая работа, друг. Нечестно, ты слишком хорошо играешь».

ХР: «Ты так хорошо играл последние недели».

ДМ: «Ты играл нечестно».

Медведев «вел себя как говно», и теперь у него конфликт со Зверевым. Тот назвал его нечестным

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15 комментариев

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ARIK2
Да успокойтесь, самый лучший в мире Карлсон ! Ни дать, ни взять))
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ARIK2
Профессиональные спортсмены вообще интеллектом не блещуть, особенно в раннем развитии и только позже могут набрать IQ, если захотят))
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-1
-1
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ARIK2
Ответ ARIK2
Медведь тот еще г.., но популярность и бабки делают свое дело. Главное, что бы это не кончалось)))
Дети))
0
-1
-1
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Liza Veselova
Медведев о словах Зверева:

Саша живет в своем мире.

Ко мне уже игроков пять подошли в раздевалке, которые шутили: «Да ладно, Даниил, почему ты такой бесчестный?»

Саша не такой, как Каспер, он не такой, как Диего, он не такой, как Андрей. Когда он говорит, что кто-то ведет нечестную игру, ты такой: «Окей, отлично. Посмотри на себя в зеркало».

Нечего и добавить
+4
0
+4
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Valery24
Ответ Dym86
Прирожденные пародист. То травму Надаля пародирует, теперь рукопожатие Зверева :)
Надаля он на коммерческом турнире в матче с Рублевым пародировал
Очень знатно кстати)
+1
0
+1
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ARIK2
Медведь тот еще г.., но популярность и бабки делают свое дело. Главное, что бы это не кончалось)))
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-6
-6
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Россия будет свободной
ну так себе,
шутки за 200, честно говоря
0
-5
-5
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dedpihto59
Красавчик 👍‼️
+3
0
+3
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murzzzzzilka
Я думала, мне послышалось😂😂
+2
-1
+1
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Dym86
Ответ as009595@icloud.com
А когда он травму Надаля пародировал? Что то не помню такого, Джоковича по моему пародировал как раз таки
Да, травму Джоковича.
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as009595@icloud.com
Ответ Dym86
Прирожденные пародист. То травму Надаля пародирует, теперь рукопожатие Зверева :)
А когда он травму Надаля пародировал? Что то не помню такого, Джоковича по моему пародировал как раз таки
+2
-1
+1
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Назар Игорь
Молодец Даня. Тем же концом по тому же месту.
+9
-2
+7
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Dym86
Прирожденные пародист. То травму Надаля пародирует, теперь рукопожатие Зверева :)
+5
-2
+3
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Lada_ok
В точку!
+2
-1
+1
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Андрей
Гений😂😂
+36
-4
+32
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