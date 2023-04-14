«Ты играл нечестно». Медведев спародировал Зверева после матча с Руне

Даниил Медведев ответил на претензии Александра Зверева после матча с Хольгером Руне.

В Монте-Карло он проиграл датчанину 3:6, 4:6 и у сетки саркастически повторил холодное рукопожатие Зверева.

ДМ: «Хорошая работа, друг. Нечестно, ты слишком хорошо играешь».

ХР: «Ты так хорошо играл последние недели».

ДМ: «Ты играл нечестно».

Медведев «вел себя как говно», и теперь у него конфликт со Зверевым. Тот назвал его нечестным

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