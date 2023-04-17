Зверев о претензиях к честности Медведева: «Я считаю, что имею право так говорить. Я никогда не использовал в своих интересах туалетный или медицинский перерыв»

Александр Зверев ответил на комментарии Даниила Медведева.

Россиянин отреагировал на слова Зверева, который на пресс-конференции в Монте-Карло назвал его «одним из самых нечестных игроков в мире»: «Когда Саша говорит, что кто-то ведет нечестную игру, ты такой: «Окей, отлично. Посмотри на себя в зеркало».

«Я считаю, что имею право так говорить. Я никогда не использовал в своих интересах туалетный или медицинский перерыв, который не был нужен. Я выигрываю и проигрываю за счет тенниса, и я этим горжусь. Конечно, иногда я ломаю ракетки. Но я выигрываю и проигрываю за счет тенниса.

Пусть люди сами составят мнение. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу», – сказал Зверев.

Зверев добавил, что открыт для разговора с Медведевым: «Если он захочет со мной поговорить, то я только рад».

Медведев «вел себя как говно», и теперь у него конфликт со Зверевым. Тот назвал его нечестным

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