Зверев о претензиях к честности Медведева: «Я считаю, что имею право так говорить. Я никогда не использовал в своих интересах туалетный или медицинский перерыв»

Теги ATP Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Александр Зверев ответил на комментарии Даниила Медведева.

Россиянин отреагировал на слова Зверева, который на пресс-конференции в Монте-Карло назвал его «одним из самых нечестных игроков в мире»: «Когда Саша говорит, что кто-то ведет нечестную игру, ты такой: «Окей, отлично. Посмотри на себя в зеркало».

«Я считаю, что имею право так говорить. Я никогда не использовал в своих интересах туалетный или медицинский перерыв, который не был нужен. Я выигрываю и проигрываю за счет тенниса, и я этим горжусь. Конечно, иногда я ломаю ракетки. Но я выигрываю и проигрываю за счет тенниса.

Пусть люди сами составят мнение. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу», – сказал Зверев.

Зверев добавил, что открыт для разговора с Медведевым: «Если он захочет со мной поговорить, то я только рад».

Медведев «вел себя как говно», и теперь у него конфликт со Зверевым. Тот назвал его нечестным

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65 комментариев

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Дарья Ефимова
Вообще-то никакой перерыв он не брал, успел сбегать во время смены сторон. Как же это жалко звучит, то есть двойная на матч боле это оказывается туалет Медведева виноват.
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ProLL
Зверев, видимо, глупый совсем. Он мог сказать про что угодно - что Даниил его пытался вывести из себя перед матчем, что странные звуки издавал во время розыгрышей, да даже то, что с фанами начал разговаривать или сетку сломал, но нет, он в качестве главного аргумента выбрал перерыв, который не вышел за рамки полутораминутного, перерыв, которым его соперник сбил сам себя и беззубо после этого проиграл 2 гейма. Дальше - больше. У Саши было время подготовить ответ и что мы видим? Он не нашел ничего лучше, чем опять говорить про этот туалетный перерыв. Молодец, Саша, вернул себе прежнюю скорость после травмы, теперь снова с легкостью убегает от умных мыслей.
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Playboy
У Зверева можно выиграть, просто по-быстрому сбегав в уборную? Интересно)
+65
-4
+61
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Коэн Варвар
Самое смешное, что Даня в туалет буквально бегом сбегал. Видно было, что он торопится и не хочет затягивать.
+58
-2
+56
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ɔculpa
Ответ Дарья Ефимова
Вообще-то никакой перерыв он не брал, успел сбегать во время смены сторон. Как же это жалко звучит, то есть двойная на матч боле это оказывается туалет Медведева виноват.
И сделал это после своей выигранной подачи, после чего, кажется, слил два гейма)
Разве все эти хитрости происходят после выигранных геймов? Какую выгоду извлёк из этого Даня?
Зверев откровенно прогоняется.
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Antonbezb
Медведев так долго ждал, когда Зверев настукивал мяч перед подачей, что успел сбегать в туалет
+38
0
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Valery24
Зверев-из той категории людей,которые вообще не умеют признавать,что они не идеальны и могут быть в чем-то неправы. В каждом его вью про себя сквозит непомерное чсв и идеальная характеристика себя любимого. Странно,что нимба над головой еще не видно)
Я думала,что он это сказал после матча в пылу эмоций,не подумав. Но видимо ему настолько стыдно было проиграть Медведеву на грунте,что бомбежка все не утихает. Только вот Саша не подумал,что Медведев-не Циципас,отмалчиваться не будет. Ему палец в рот не клади-тебе же хуже будет. А с памятью Дани,который помнит каждую мелочь в сыгранных им и его соперниками матчах,ему явно будет еще что добавить про Сашу и его «идеальную»репутацию
+32
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+28
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Vic_14
Впечатление, что Зверев затаил обиду с ИУ. Считает, что Медведев симулировал травму? Ну ерунда же, видно было, как он упал и что ему было больно. Я не думаю, что Медведев такой хороший актёр...
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Дарья Ефимова
Ответ ɔculpa
И сделал это после своей выигранной подачи, после чего, кажется, слил два гейма) Разве все эти хитрости происходят после выигранных геймов? Какую выгоду извлёк из этого Даня? Зверев откровенно прогоняется.
Причём жалобы на этот туалет появились только после проигрыша, а во время матча его все устраивало, потому что выигрывал))
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Sincere
у Сашки какой-то триггер на туалеты, это же вроде он тогда раскрутил тему с Циципасными перерывами?😂
+26
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Денис Шмелев
Что-то Зверев не от большого ума педалирует эту тему. С одной стороны, прямо говорит, что качество его игры и исход матча зависят от того, что делают соперники во время перерыва. Это говорит не в пользу его как профессионала. С другой стороны, уже не первый сезон демонстрирует всему туру свой "туалетный невроз", искушая соперников пользоваться этой его слабостью. )
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-2
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ChefJhonnyMorgan
Поплыл Саня конкретно конечно
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Другая_
Ну так и Медведев не использовал ни медицинский, ни туалетный.
+25
-2
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Vic_14
Ответ maSha
А врач, который вышел, заморозил и затейпировал здоровую ногу? Медведев всех купил.)))
Это заговор Медведева, врача и судей, чтобы обидеть очень честного и принципиального Олимпийского чемпиона
+21
0
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murzzzzzilka
Так жалко это выглядит…
Что нечестного в том, чтоб сбегать в туалет? Ладно бы, задержался там. Но нет ведь.
+21
-3
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maSha
Ответ Vic_14
Впечатление, что Зверев затаил обиду с ИУ. Считает, что Медведев симулировал травму? Ну ерунда же, видно было, как он упал и что ему было больно. Я не думаю, что Медведев такой хороший актёр...
А врач, который вышел, заморозил и затейпировал здоровую ногу? Медведев всех купил.)))
+17
0
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Vic_14
Да что он додолбался до этого туалета! Что за зацикленность на этой теме.
+16
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igor nn
Cаша давно ничего не выигрывал.Потом травма.Он ведь начинал то всех выносить гораздо раньше того же Медведева..Очень ярко начал карьеру.Мастерсы брал где побеждал Федерера Джоковича..А теперь его похоже гложет эта ситуация.ведь он проиграл Даниле много игр подряд.Бомбит его не по децки))
+15
-2
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Valery24
Ответ Sincere
у Сашки какой-то триггер на туалеты, это же вроде он тогда раскрутил тему с Циципасными перерывами?😂
Да,раскрутил прямо во время матча,а потом еще сколько времени эту тему мусолил на разных пк))
+14
-2
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Marcus Varro
А нужно ли Медведеву с тобой разговаривать? Лучше он на корте все скажет, в игре, делом нужно доказывать свою состоятельность.
+12
0
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Dmitry Singular
Как же лицемерно он говорит не использовать туалет в своих интересах. Сейчас бы разрешения на туалет спрашивать.
+13
-2
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goodloser
Я выигрываю и проигрываю за счет тенниса.
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Все выигрывают и проигрывают за счет тенниса.Теннис -- это всё, что разрешено правилами тенниса. Глупо обвинять соперника в том, что он использует все легальные средства для достижения победы.
+10
0
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murzzzzzilka
Ответ Vic_14
про медицинский это явно о Индиан-Уэллс
Тогда это вообще низко.
Он видел, как Медведев упал. Может, он думает, что специально?🤦🏻‍♀️
+10
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Hardy
нет бы остановиться и признать неправоту, списать на эмоции...
+7
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Светлана Менова
Зверев - токс с непомерным ЧСВ.
+8
-1
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