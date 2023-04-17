Зверев о претензиях к честности Медведева: «Я считаю, что имею право так говорить. Я никогда не использовал в своих интересах туалетный или медицинский перерыв»
Александр Зверев ответил на комментарии Даниила Медведева.
Россиянин отреагировал на слова Зверева, который на пресс-конференции в Монте-Карло назвал его «одним из самых нечестных игроков в мире»: «Когда Саша говорит, что кто-то ведет нечестную игру, ты такой: «Окей, отлично. Посмотри на себя в зеркало».
«Я считаю, что имею право так говорить. Я никогда не использовал в своих интересах туалетный или медицинский перерыв, который не был нужен. Я выигрываю и проигрываю за счет тенниса, и я этим горжусь. Конечно, иногда я ломаю ракетки. Но я выигрываю и проигрываю за счет тенниса.
Пусть люди сами составят мнение. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу», – сказал Зверев.
Зверев добавил, что открыт для разговора с Медведевым: «Если он захочет со мной поговорить, то я только рад».
Медведев «вел себя как говно», и теперь у него конфликт со Зверевым. Тот назвал его нечестным
Разве все эти хитрости происходят после выигранных геймов? Какую выгоду извлёк из этого Даня?
Зверев откровенно прогоняется.
Я думала,что он это сказал после матча в пылу эмоций,не подумав. Но видимо ему настолько стыдно было проиграть Медведеву на грунте,что бомбежка все не утихает. Только вот Саша не подумал,что Медведев-не Циципас,отмалчиваться не будет. Ему палец в рот не клади-тебе же хуже будет. А с памятью Дани,который помнит каждую мелочь в сыгранных им и его соперниками матчах,ему явно будет еще что добавить про Сашу и его «идеальную»репутацию
Что нечестного в том, чтоб сбегать в туалет? Ладно бы, задержался там. Но нет ведь.
--------------------------------------------------------------------------------------
Все выигрывают и проигрывают за счет тенниса.Теннис -- это всё, что разрешено правилами тенниса. Глупо обвинять соперника в том, что он использует все легальные средства для достижения победы.
Он видел, как Медведев упал. Может, он думает, что специально?🤦🏻♀️