Медведев о претензиях Зверева: «Саша живет в своем мире. Когда он проигрывает, мы можем найти 25 интервью, где он говорит странные вещи»

Даниил Медведев прокомментировал слова Александра Зверева о том, что он «нечестный игрок».

Немец обвинил его несоблюдении принципов фэйр-плей после поражения в Монте-Карло 6:3, 5:7, 6:7(7).

– Во-первых, мне кажется, что 90 игроков в туре со мной в хороших отношениях. Да, человек 50 из них не мои лучшие друзья, но мы отлично ладим. Так что обычно мне неприятно, когда на корте происходит что-то не в духе фэйр-плей. Я знаю, что иногда у меня это проскакивает.

Что вчера заставило его это сказать? Штука со стойкой? Туалет? Ну, я хотел пописать. Что он от меня хочет? Давайте разбирать шаг за шагом. Я веду 3:2, и у меня где-то пять брейк-пойнтов – он отыгрывается. Поздравляю. Потом я беру гейм на своей подаче под ноль. Иду в туалет, потом проигрываю два гейма подряд, и он подает на матч. И он говорит, что из-за туалета он начал играть хуже.

Саша живет в своем мире. Ко мне уже пять игроков подошли в раздевалке и сказали: «Камон, Даниил, почему ты такой непорядочный?»

Когда Саша проигрывает, мы можем найти 25 интервью, где он говорит странные вещи. Опять же, он не такой, как Каспер, как Андрей, как Карен или как Диего, с которым у меня был конфликт на ATP Cup. Наверное, он [Шварцман] до сих пор ко мне относится не так тепло, как до этого. И мне жаль, что такой добрый и честный парень, как Диего, испытывает ко мне такие чувства.

Когда Саша говорит, что кто-то ведет нечестную игру, ты такой: «Окей, отлично. Посмотри на себя в зеркало».

– Мне казалось, что вы больше, чем просто соперники, и могли бы быть друзьями. Насколько вы разочарованы тем, что он решил публично высказать претензии, а не обратился к вам лично?

– Не хочу об этом много говорить, потому что он, наверное, сделал это... Когда это было? Сразу после матча?

– В полночь.

– Да-да, в пылу момента. Если он через неделю скажет то же самое – другая история. Если он передумает – другая история. Я могу понять. После матча может многое произойти.

Я не буду вдаваться в подробности. Просто хочу сказать, что мы никогда не были по-настоящему близкими друзьями, может быть, только в юниорах. Вот только он в своих поздравительных речах говорит о какой-то дружбе со мной и моей женой, что уже давно совсем не так. Я никогда этого не говорил.

Так что меня это совсем не разочаровывает, но если, опять же, через неделю он продолжит это говорить, я сяду с ним в раздевалке и скажу: «Давай обсудим, что не так». Скажи мне, я скажу тебе, и, может быть, мы больше никогда не будем разговаривать и станем врагами или что-то в этом роде. Но сейчас меня это мало волнует.

Медведев «вел себя как говно», и теперь у него конфликт со Зверевым. Тот назвал его нечестным

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