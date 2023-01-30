Иванишевич о травме Джоковича: «97% игроков после таких результатов МРТ сразу идут в судейскую и снимаются»

Теги Новак Джокович травмы Australian Open ATP Горан Иванишевич Теннис

Горан Иванишевич прокомментировал то, что Новак Джокович выиграл Australian Open с травмой.

Напомним, серб травмировался на победном турнире в Аделаиде. По ходу первой недели «Большого шлема» он испытывал проблемы с левым бедром.

«Позвольте мне сказать так. Я не говорю 100%, но 97% игроков после таких результатов МРТ сразу идут в судейскую и снимаются. Но не Новак – он с другой планеты. Его мозг работает иначе. Я с ним четыре года, но он до сих пор не перестает меня удивлять.

Он отдал все. 77 процедур в день. С каждым днем ему становилось лучше, хотя я этого не ожидал. Честно говоря, я был в шоке. Окей, первые два круга еще ничего, но в матче с Димитровым [в третьем круге] мне было очень страшно.

Но он прошел через это и выиграл турнир».

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13 комментариев

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Андрей Усков
Ответ Tarkovski
Джокович был конечно хорош но стоит сказать что сетка сложилась максимально удачной. Будь на месте Димитрова какой-нибудь клещ типа Агута или был бы Медведев на пути - было бы гораздо сложней, травма могла точно усугубиться, превозмогать надо было бы сильнее. А так Новак не тратил много сил, не было затяжных матчей - и это сыграло свою роль
Клещ Агут улетел Полу, которого Джок не заметил. Медведев проиграл 0-3 Корде, значит явно не в той форме, чтобы на равных биться с Новаком. Джоковича здесь не обыграл бы вообще никто
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Tarkovski
Джокович был конечно хорош но стоит сказать что сетка сложилась максимально удачной. Будь на месте Димитрова какой-нибудь клещ типа Агута или был бы Медведев на пути - было бы гораздо сложней, травма могла точно усугубиться, превозмогать надо было бы сильнее. А так Новак не тратил много сил, не было затяжных матчей - и это сыграло свою роль
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tanith
3.2процедуры в час это если совсем не спать и не есть))
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mrs Bennet
Ответ Antonbezb
Вы меня извините, но сетка просто смех, ни одного реально серьезного соперника, кроме финала
Федерер выигрывал в финале АО у Багдасиса, это для примера. Новаку же в начале карьеры пришлось бороться с двумя титанами тенниса,т.н Федалями, каждый их которых играл в своем стиле, и плюс был еще друг-ровесник Маррей, входивший в БИГ 4. Новак через такие зарубы выигрывал шлемы, что сейчас, к концу карьеры, могло и облегчение от судьбы прийти. А вы все стонете.
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JozY
🤦
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VaD
Вот поэтому люди не любят Джоковича и его шайку. Почему нельзя просто побеждать и радоваться этому? Зачем изображать образ великого мученика, на который уже давным-давно никто не ведётся?
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Йенс Мустерманн
Ответ Alex Morhan
Ну, а знаете, кто последний из серьёзных игроков победил Новака в Мельбурне? Вавринка в 2014. А с 2011 с кем он там только не играл
Денис Истомин наказал его с 1-2 😎
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Йенс Мустерманн
У Горана длинный язык, дайте ему выговориться и он много интересной информации выложит.
В 2021 году на фоне радости от полученной премии, рассказал про инъекции акробата, когда тот с порванным животом подаванил в Мельбурне и выиграл титул.
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Alex Morhan
Ответ Antonbezb
Вы меня извините, но сетка просто смех, ни одного реально серьезного соперника, кроме финала
Ну, а знаете, кто последний из серьёзных игроков победил Новака в Мельбурне? Вавринка в 2014. А с 2011 с кем он там только не играл
+5
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+4
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frol92
Ответ Antonbezb
Вы меня извините, но сетка просто смех, ни одного реально серьезного соперника, кроме финала
Это Джокович виноват, что Зверев, Рууд, Надаль, Медведев и прочие тип топы проиграли в первых кругах?

Вполне нормальная рабочая сетка для 4 сеянного. Димитров и Рублев вполне по игре на этом турнире в другой половине могли до финала дойти.
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frol92
Сейчас тут начнется игра в ромашку верю-не верю в травму Джока.

Но как бы там не было, с травмой он играл или без нее, спорить с тем, что его выступление было выдающимся, я думаю глупо. Просто уничтожил всех соперников и в игровом, и в ментальном плане. Глыба🔥
+21
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+19
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Antonbezb
Вы меня извините, но сетка просто смех, ни одного реально серьезного соперника, кроме финала
+6
-9
-3
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Lanapiano
В матче с Димитровым и правда было очень тревожно.. Скорейшего восстановления Новаку и новых великих побед!
+14
-1
+13
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