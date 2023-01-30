Иванишевич о травме Джоковича: «97% игроков после таких результатов МРТ сразу идут в судейскую и снимаются»
Горан Иванишевич прокомментировал то, что Новак Джокович выиграл Australian Open с травмой.
Напомним, серб травмировался на победном турнире в Аделаиде. По ходу первой недели «Большого шлема» он испытывал проблемы с левым бедром.
«Позвольте мне сказать так. Я не говорю 100%, но 97% игроков после таких результатов МРТ сразу идут в судейскую и снимаются. Но не Новак – он с другой планеты. Его мозг работает иначе. Я с ним четыре года, но он до сих пор не перестает меня удивлять.
Он отдал все. 77 процедур в день. С каждым днем ему становилось лучше, хотя я этого не ожидал. Честно говоря, я был в шоке. Окей, первые два круга еще ничего, но в матче с Димитровым [в третьем круге] мне было очень страшно.
Но он прошел через это и выиграл турнир».
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В 2021 году на фоне радости от полученной премии, рассказал про инъекции акробата, когда тот с порванным животом подаванил в Мельбурне и выиграл титул.
Вполне нормальная рабочая сетка для 4 сеянного. Димитров и Рублев вполне по игре на этом турнире в другой половине могли до финала дойти.
Но как бы там не было, с травмой он играл или без нее, спорить с тем, что его выступление было выдающимся, я думаю глупо. Просто уничтожил всех соперников и в игровом, и в ментальном плане. Глыба🔥