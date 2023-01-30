Иванишевич о травме Джоковича: «97% игроков после таких результатов МРТ сразу идут в судейскую и снимаются»

Горан Иванишевич прокомментировал то, что Новак Джокович выиграл Australian Open с травмой.

Напомним, серб травмировался на победном турнире в Аделаиде. По ходу первой недели «Большого шлема» он испытывал проблемы с левым бедром.

«Позвольте мне сказать так. Я не говорю 100%, но 97% игроков после таких результатов МРТ сразу идут в судейскую и снимаются. Но не Новак – он с другой планеты. Его мозг работает иначе. Я с ним четыре года, но он до сих пор не перестает меня удивлять.

Он отдал все. 77 процедур в день. С каждым днем ему становилось лучше, хотя я этого не ожидал. Честно говоря, я был в шоке. Окей, первые два круга еще ничего, но в матче с Димитровым [в третьем круге] мне было очень страшно.

Но он прошел через это и выиграл турнир».

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