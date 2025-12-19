Кириос о «Битве полов»: «Немногие теннисисты на моем месте согласились бы на такое»
Ник Кириос: немногие мужчины согласились бы на «Битву полов».
Ник Кириос считает, что далеко не каждый теннисист решился бы поучаствовать в «Битве полов».
28 декабря австралиец сыграет в выставочном матче против первой ракетки мира Арины Соболенко в Дубае.
«Думаю, мои шансы очень высоки. Я уверен в своих силах. Это будет весело, но я немного нервничаю. Мне нравится делать нестандартные вещи. Честно говоря, немногие теннисисты на моем месте согласились бы на такое и воспользовались бы этой возможностью».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: reuters.com
