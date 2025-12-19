Тьен о выходе в 1/2 финала в Джидде: «Это мой последний год на молодежном итоговом, поэтому стараюсь извлечь максимум»
Лернер Тьен: каждый день становлюсь чуть лучше, это меня радует.
28-я ракетка мира Лернер Тьен прокомментировал выход в полуфинал молодежного итогового турнира.
В третьем туре он победил Николая Будкова Кьера со счетом 3:4(2), 4:1, 4:2, 4:2. Американец сыграет в 1/2 финала турнира второй год подряд.
«Особого давления я не чувствовал. Формат теперь длиннее, но сеты проходят быстро. Я неплохо подавал весь матч, соперник просто хорошо сыграл на тай-брейке. Я не считал, что играю плохо, поэтому особо не переживал.
Я постепенно привыкаю к условиям и каждый день становлюсь чуть лучше, это меня радует. Это мой последний год здесь (в январе Тьену исполнится 21 год – Спортс’’), поэтому стараюсь извлечь максимум из каждой возможности».
За выход в финал Тьен поборется с Нишешем Басаваредди.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
