Тьен о выходе в 1/2 финала в Джидде: «Это мой последний год на молодежном итоговом, поэтому стараюсь извлечь максимум»

Лернер Тьен: каждый день становлюсь чуть лучше, это меня радует.

28-я ракетка мира Лернер Тьен прокомментировал выход в полуфинал молодежного итогового турнира.

В третьем туре он победил Николая Будкова Кьера со счетом 3:4(2), 4:1, 4:2, 4:2. Американец сыграет в 1/2 финала турнира второй год подряд.

«Особого давления я не чувствовал. Формат теперь длиннее, но сеты проходят быстро. Я неплохо подавал весь матч, соперник просто хорошо сыграл на тай-брейке. Я не считал, что играю плохо, поэтому особо не переживал.

Я постепенно привыкаю к условиям и каждый день становлюсь чуть лучше, это меня радует. Это мой последний год здесь (в январе Тьену исполнится 21 год – Спортс’’), поэтому стараюсь извлечь максимум из каждой возможности».

За выход в финал Тьен поборется с Нишешем Басаваредди.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
