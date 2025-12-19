2

Вавринка завершит карьеру в 2026-м

Стэн Вавринка проведет последний сезон в карьере в 2026-м.

40-летний Стэн Вавринка объявил, что 2026-й станет последним сезоном в его карьере. Сейчас он занимает 157-ю позицию в рейтинге.

Вавринка – экс-третья ракетка мира. Он чемпион Australian Open-2014, «Ролан Гаррос»-2015 и US Open-2016. В каждом из финалов он обыграл первую ракетку мира: в Австралии – Рафаэля Надаля, во Франции и США – Новака Джоковича. Также он финалист «Ролан Гаррос»-2017, где проиграл Надалю.

У швейцарца 16 одиночных титулов уровня ATP и три парных. Он чемпион Олимпиады-2008 в паре с Роджером Федерером и обладатель Кубка Дэвиса-2014 в составе сборной.

«У каждой книги должен быть финал📕.

Пора написать последнюю главу моей карьеры профессионального теннисиста 📝. В 2026 году я проведу последний сезон в туре.

Я все еще хочу бросить себе вызов и завершить этот путь наилучшим образом 🙌🏻. У меня все еще есть мечты в этом спорте ✨. Я получал удовольствие от всего, что дал мне теннис, особенно от эмоций, которые испытываю, играя для вас 🫶🏻.

С нетерпением жду возможности встретиться с вами еще раз по всему миру 🙏🏻. Последний рывок ❤️», – написал Вавринка в соцсети.

Стэн Вавринка на пике – сильнейший, кто вообще был в теннисе. Он взял два самых сложных «Шлема» в истории

15 лучших матчей, которые я видел за 15 лет работы в теннисе

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @stanwawrinka
