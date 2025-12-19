  • Спортс
Руне на вопрос, сможет ли он победить Синнера и Алькараса после возвращения в тур: «Да, таков мой план»

Хольгер Руне: вернусь в лучшей форме после травмы.

15-я ракетка мира Хольгер Руне уверен, что сможет вернуться сильнее после травмы.

Датчанин порвал ахилл 18 октября во время матча с Юго Эмбером на турнире в Стокгольме.

– Как ты поддерживаешь себя в хорошей форме и сохраняешь тонус?

– Уже сейчас могу сказать, что вернусь в лучшей форме. Я делаю много физических упражнений там, где могу и где ограничения пока не мешают – это верхние части тела. Есть и другие упражнения, и я начал работать уже в первый день после операции. Я не из тех, кто может долго оставаться без движения. Мы внимательно следим за питанием, поскольку сейчас я сжигаю меньше калорий, чем обычно. Думаю, эта травма научила меня давать себе дополнительный день отдыха, чтобы тело успевало восстановиться.

– Чем еще будешь заниматься в это время? Напишешь роман или научишься играть на барабанах?

– Мы начали тренировать координацию рук и глаз, а также заниматься ментальной подготовкой. Я немного читаю – раньше этого не делал. Но в основном я занят реабилитацией: физиотерапия, силовая подготовка, восстановление всего организма. И я наслаждаюсь временем, которое сейчас провожу с близкими.

– Я знаю, что многие игроки писали тебе в соцсетях и, вероятно, лично. Какой совет был для тебя самым ценным?

– Самый полезный совет оказался очень простым – не торопиться. Когда я вернусь, я хочу быть полностью готов. Нет смысла возвращаться, если ты не в оптимальной форме. Я очень амбициозен, мне хочется вернуться сильнее. Я хочу вернуться лучшей версией себя – такой, которая не ломается, которая способна побеждать всех, и не на одном турнире, а на каждом. Сейчас у меня есть для этого время.

– Когда вернешься, станешь ли ты тем, кто сможет победить Янника Синнера и Карлоса Алькараса?

– Да, таков мой план.

Руне должен был рулить теннисом – но стал середняком. Как так?

Кто будет рушить доминирование Алькараса и Синнера

