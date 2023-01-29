Джокович – команде: «Иногда вы терпите худшие стороны моего характера, и я ценю терпение, любовь и поддержку»

поблагодарил команду после победы на .

«Какой же путь мы с командой и семьей проделали. Не знаю, с чего начать и чем закончить.

Знаю, что иногда вы терпите худшие стороны моего характера, и я ценю терпение, любовь и поддержку. (Тренер Джоковича Горан Иванишевич смеется на трибунах). Чего ты смеешься, Горан? (Смеется).

Не знаю, простите ли вы мне все, чему я подверг вас за эти годы, но не устану повторять – этот трофей настолько же ваш, насколько и мой. Благодарю от всего сердца».

Джокович – чемпион Australian Open! 22-я победа на «Больших шлемах» (рекорд!) и 10-я – в Мельбурне

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

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