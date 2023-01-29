Джокович – команде: «Иногда вы терпите худшие стороны моего характера, и я ценю терпение, любовь и поддержку»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Горан Иванишевич Теннис

Новак Джокович поблагодарил команду после победы на Australian Open.

«Какой же путь мы с командой и семьей проделали. Не знаю, с чего начать и чем закончить.

Знаю, что иногда вы терпите худшие стороны моего характера, и я ценю терпение, любовь и поддержку. (Тренер Джоковича Горан Иванишевич смеется на трибунах). Чего ты смеешься, Горан? (Смеется).

Не знаю, простите ли вы мне все, чему я подверг вас за эти годы, но не устану повторять – этот трофей настолько же ваш, насколько и мой. Благодарю от всего сердца».

Джокович – чемпион Australian Open! 22-я победа на «Больших шлемах» (рекорд!) и 10-я – в Мельбурне

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

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5 комментариев

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Leo Bonart
Ответ ugmyanswer
Очень смешно осознавать как такой харизматичный брутальный мужик как Горан постоянно выслушивает ***%©℅%^ от Новака с бегающими глазами)))
Еще смешнее, что такой талантливый теннисист как Иванишевич как тренер добился много большего, чем как игрок
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ugmyanswer
Ответ Czarn
Горан, спасибо за подачу! Она сегодня была на высоте! 😀 А команде спасибо за все компоненты игры Ноле! Вместе вы - лучшие!😀
Очень смешно осознавать как такой харизматичный брутальный мужик как Горан постоянно выслушивает ***%©℅%^ от Новака с бегающими глазами)))
+2
0
+2
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ugmyanswer
НОВАК БРАТААААН!!!!!!
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0
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Czarn
Горан, терпение тебе точно пригодится! 23 Шлем не за горами!😀
+4
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+4
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Czarn
Горан, спасибо за подачу! Она сегодня была на высоте! 😀 А команде спасибо за все компоненты игры Ноле! Вместе вы - лучшие!😀
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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