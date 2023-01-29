Джокович о том, что может выиграть еще больше ТБШ: «Конечно, 35 – это не 25, но у меня еще есть время»

Новак Джокович рассказал, насколько его мотивирует рекорд по количеству «Больших шлемов».

– Конечно, я заинтересован в том, чтобы выиграть как можно больше турниров «Большого шлема». На данном этапе моей карьеры они служат самым большим мотивационным фактором, благодаря которому я до сих пор выступаю. Это даже не обсуждается.

Мне никогда не нравилось сравнивать себя с другими, но, конечно, это привилегия быть вовлеченным в дебаты о величайшем игроке всех времен. Если люди считают меня таковым, это, конечно, очень лестно, потому что я знаю, что прилагаю столько же усилий и энергии, как и любой другой.

У меня еще много мотивации. Посмотрим, как далеко это меня заведет. Я действительно не хочу останавливаться на достигнутом. У меня нет такого намерения. Мне нравится мой теннис. Знаю, что когда я чувствую себя хорошо морально и физически, могу обыграть любого соперника и победить на любом турнире.

С оптимизмом смотрю в будущее, но ничего не принимаю как должное. Конечно, есть много игроков, которые хотят выиграть этот турнир и стать №1.

Я много раз был в подобных ситуациях, и этот опыт всегда помогает мне сохранять здравость ума и знать, что ожидает меня впереди.

Не знаю, сколько еще лет и «Больших шлемов» смогу играть, это зависит от многих факторов, не только от моего физического состояния. Думаю, для меня лично особенно важны поддержка и любовь близких людей и возможность сохранять баланс между теннисом и личной жизнью и психологической стабильностью в погоне за этими титулами.

Физически я могу держать себя в форме. Конечно, 35 – это не 25, но у меня еще есть время. Посмотрим, как далеко я зайду.

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