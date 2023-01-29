Джокович о том, что может выиграть еще больше ТБШ: «Конечно, 35 – это не 25, но у меня еще есть время»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович рассказал, насколько его мотивирует рекорд по количеству «Больших шлемов».

– Конечно, я заинтересован в том, чтобы выиграть как можно больше турниров «Большого шлема». На данном этапе моей карьеры они служат самым большим мотивационным фактором, благодаря которому я до сих пор выступаю. Это даже не обсуждается.

Мне никогда не нравилось сравнивать себя с другими, но, конечно, это привилегия быть вовлеченным в дебаты о величайшем игроке всех времен. Если люди считают меня таковым, это, конечно, очень лестно, потому что я знаю, что прилагаю столько же усилий и энергии, как и любой другой.

У меня еще много мотивации. Посмотрим, как далеко это меня заведет. Я действительно не хочу останавливаться на достигнутом. У меня нет такого намерения. Мне нравится мой теннис. Знаю, что когда я чувствую себя хорошо морально и физически, могу обыграть любого соперника и победить на любом турнире.

С оптимизмом смотрю в будущее, но ничего не принимаю как должное. Конечно, есть много игроков, которые хотят выиграть этот турнир и стать №1.

Я много раз был в подобных ситуациях, и этот опыт всегда помогает мне сохранять здравость ума и знать, что ожидает меня впереди.

Не знаю, сколько еще лет и «Больших шлемов» смогу играть, это зависит от многих факторов, не только от моего физического состояния. Думаю, для меня лично особенно важны поддержка и любовь близких людей и возможность сохранять баланс между теннисом и личной жизнью и психологической стабильностью в погоне за этими титулами.

Физически я могу держать себя в форме. Конечно, 35 – это не 25, но у меня еще есть время. Посмотрим, как далеко я зайду.

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14 комментариев

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S.Graf
Алькарас как-то сказал, что итальянские теннисисты уже снятся ему в ночных кошмарах.
Я знаю, как выглядит ночной кошмар вамосов. И как его зовут.
Это Новак Джокович - Величайший Теннисист Всех Времён и Народов, на Все Века и Времена!
кактотак))))
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Виталий Пучков
Название такое как будто он про количество шлемов которые хочет выиграть а не возраст))
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Wladimir Boiko
Спишемся через год!!))
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инок
Молодец Новак! Ждем его новых побед ТБШ в этом году.
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Йенс Мустерманн
Ответ SKA Rostov1992
Смотря на такого Новака можно с уверенностью сказать, что он и в 40 лет будет конкурентноспособным
После 30 лет год идёт за два, а после 35 за три.
Копятся травмы, начинает протекать крыша от высочайшего нервного напряжения, что теннисисты испытывают в каждом матче, в следствие чего к концу карьеры уже нет возможности долго держать концентрацию в течение всей игры.
В 40 он будет конкурентоспособен на первой неделе в лучшем случае, если не нарвётся на игрока топ10 почти сразу.
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SKA Rostov1992
Смотря на такого Новака можно с уверенностью сказать, что он и в 40 лет будет конкурентноспособным
+7
-1
+6
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encaro_one
Ответ Makhasamatman Buch
А есть где-нибудь календарь на 2023 год выступлений Джоковича? Ну точнее на каких турнирах он будет играть, кроме большого шлема?
Сложно планировать. Тема штатов для него пока закрыта, а так до 27 февраля пока никуда не заявлен.
https://live-tennis.eu/en/atp-schedule
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0
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Верховенский1990
Надо штурмовать 3-й карьерный в этом году, на РГ Новаку будет уже 36, на Уимблдоне проигрывать некому, ну и очень жду олимпийское золото в следующем году в Париже.
+4
0
+4
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Подача от ДжонниБоя
вадуся расстроилась
+5
0
+5
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Подача от ДжонниБоя
НОВАК ЛУЧШИЙ
+11
0
+11
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Подача от ДжонниБоя
НООООООООООООООООООООЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
+2
0
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Евгений Птицын
Ответ Makhasamatman Buch
А есть где-нибудь календарь на 2023 год выступлений Джоковича? Ну точнее на каких турнирах он будет играть, кроме большого шлема?
Пока есть только 1 турнир в расписании на его сайте - Дубай.
https://novakdjokovic.com/en/schedule/
+2
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Makhasamatman Buch
А есть где-нибудь календарь на 2023 год выступлений Джоковича?
Ну точнее на каких турнирах он будет играть, кроме большого шлема?
0
0
0
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SPRKT
спокойно выиграет, было бы здоровье
+1
0
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