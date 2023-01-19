Джокович о бедре: «Все совсем нехорошо. Сейчас мне могут помочь только бог и мой физиотерапевт»

Теги Новак Джокович травмы Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал состояние левого бедра. Он травмировал его две недели назад и сегодня вызывал врача во втором круге Australian Open.

«Если честно, все совсем нехорошо. Больше ничего сказать не могу. Сейчас мне могут помочь только бог и мой физиотерапевт.

Не буду заглядывать дальше одного дня. Надеюсь, мне удастся восстановиться и подготовиться к тяжелому матчу».

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34 комментария

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Матвей Суицидин
Наша песня хороша, начинай с начала!
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Зорькин
Ответ rodion1992@ua.fm
Это грунт, там другая игра.. видимо ты не слишком в теннисе разбираешься…
Какая другая?
Ещё более энергозатратная, требующая больше движения и максимальной работы ног?
И всё это с замороженной стопой.
Разбиральщик. :))
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TennisGeek
Ответ Kironbet
Вы посмотрите кол-во БП сегодня по матчу и их реализацию, а то ощущение будто вы не видели эти геймы все... Будто в легкую прошелся, а что ж тогда играли так долго, м? ;)
33% -- нормальный процент реализации. Не лучший, но и не худший.
Да и вообще, Джокович создал 21 брейк-пойнт и сделал семь брейков против соперника, который играл вполне неплохо, при этом на своей подаче не отдал ничего. Чего ещё нужно-то?
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GuillermoCoria
Я просто оставлю это здесь...
https://m.youtube.com/watch?v=RPgWoOon8-w
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Nikolay Stavrogin
Ответ rodion1992@ua.fm
Это грунт, там другая игра.. видимо ты не слишком в теннисе разбираешься…
Да, более затратная физически, где на подаче не отсидеться вообще, как на уимблдоне и харде. То есть и на подаче и на приёме движение. С анестизированной стопой. Наверное не понимаю, только избранным вамосам доступно для понимания
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GuillermoCoria
Я не хочу ничего сказать, дабы не устроить срач, но только слепой не увидит, что речи его и формулировки провокационны. Посудите сами - говорит, что мышцы живота надорваны, но подаёт 207. Сейчас говорит, все очень нехорошо, рвёт с баранками. Как бы выиграл Джокович без травмы сегодня, вообще 6-0, 6-0, 6-0 получается? Я думаю ему стоит побольше умалчивать о своём здоровье, поменьше к нему вопросов будет.
Ещё раз повторюсь, мой комментарий нейтральный, без хейта, но когда Надаль говорит о травме - он снимается, Джокович когда говорит об этом - играет как терминатор. В этом и есть провокационность.
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Сергей Чугунников
В прошлый раз эти ребята (Бог и физиотерапевт) справились на Ура. Я думаю, в этот раз тоже проблем не будет. Благо по сетке нет ни Зверева, ни Берета, как в прошлый раз.
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Если Димитров будет перед зеркалом кричать " Я - МУЖИК", биться головой об стену, то на морально-волевых возьмет геймов 10-11 у Ноле
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну вы помогите пожалуйста. Помощь сейчас очень нужна
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rodion1992@ua.fm
Ответ Nikolay Stavrogin
Ну я в принципе по этой ситуации понимаю, почему вамосы называют надаля величайшим. Их уровень понимания тенниса крайне низкий. Когда чувак с анестизированной стопой сносит 4-5 человек из топ10 , ещё и с баранкой в финале - у них нет вопросов. Когда рекордсмен турнира мучается с игроками топ100-200 - симулянт. Крайне некомпетентные ребята
Это грунт, там другая игра.. видимо ты не слишком в теннисе разбираешься…
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Kironbet
Ответ TennisGeek
Уровень понимания тенниса, ага. Игрок топ-10 физически не может сыграть больше чем с 4 игроками топ-10 на одном турнире (и то, при самом неудачном раскладе). Игрок топ-4 физически не может сыграть больше, чем с тремя игроками топ-10 на одном турнире. Новак -- рекордсмен турнира, ок. А Надаль, за 18 лет потерпевший на РГ три поражения и вешавший баранки в финалах Феререру и Новаку -- видимо, никто. Новак так мучался, так мучался, что в трёх победных сетах отдал аж три гейма. Ну да, вот это настоящая ТРАВМА.
Вы посмотрите кол-во БП сегодня по матчу и их реализацию, а то ощущение будто вы не видели эти геймы все... Будто в легкую прошелся, а что ж тогда играли так долго, м? ;)
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rodion1992@ua.fm
Какой ты смешной…
+3
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TennisGeek
Ответ Nikolay Stavrogin
Ну я в принципе по этой ситуации понимаю, почему вамосы называют надаля величайшим. Их уровень понимания тенниса крайне низкий. Когда чувак с анестизированной стопой сносит 4-5 человек из топ10 , ещё и с баранкой в финале - у них нет вопросов. Когда рекордсмен турнира мучается с игроками топ100-200 - симулянт. Крайне некомпетентные ребята
Уровень понимания тенниса, ага.

Игрок топ-10 физически не может сыграть больше чем с 4 игроками топ-10 на одном турнире (и то, при самом неудачном раскладе). Игрок топ-4 физически не может сыграть больше, чем с тремя игроками топ-10 на одном турнире.

Новак -- рекордсмен турнира, ок. А Надаль, за 18 лет потерпевший на РГ три поражения и вешавший баранки в финалах Феререру и Новаку -- видимо, никто.

Новак так мучался, так мучался, что в трёх победных сетах отдал аж три гейма. Ну да, вот это настоящая ТРАВМА.
+9
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S.Graf
Ответ Nikolay Stavrogin
Ну я в принципе по этой ситуации понимаю, почему вамосы называют надаля величайшим. Их уровень понимания тенниса крайне низкий. Когда чувак с анестизированной стопой сносит 4-5 человек из топ10 , ещё и с баранкой в финале - у них нет вопросов. Когда рекордсмен турнира мучается с игроками топ100-200 - симулянт. Крайне некомпетентные ребята
что такое анестезированная стопа, ты и сам наверняка знаешь. ощущения, будто ногу "отсидел", только ещё сильнее. ни стоять, ни ходить, ни тем более бегать, да ещё и 2 недели, невозможно в принципе. "отпускает" через 3-4 месяца.
и мифический "укол в нерв" - сказки для простаков. нервные волокна настолько тонкие, что их повредить можно даже самой микроскопической иглой.
это мне на пальцах растолковали сразу 2 анестезиолога федеральных московских клиник.
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Leon33
Ответ Alex Morhan
Так, а физио это кто?) Или Новаку в больницу сходить?)
Не мешайте людям тренировать шутки, ну и что, что не получается, им вечером все равно в Камеди идти
+3
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+2
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Kironbet
Ответ Korendos
Я понимаю, как это тяжело, но, может, всё-таки стоит обратиться к врачу, а не к богу?
А физиотерапевт это кто, шарлатан по -вашему?
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Tarkovski
Ответ Alex Morhan
Так, а физио это кто?) Или Новаку в больницу сходить?)
Ага, в местную. К участковому терапевту, только не забыть записаться и талончик взять
+2
-1
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Alex Morhan
Ответ Korendos
Я понимаю, как это тяжело, но, может, всё-таки стоит обратиться к врачу, а не к богу?
Так, а физио это кто?) Или Новаку в больницу сходить?)
+9
-1
+8
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JozY
Начинается. Деревья там тоже есть, можно пообниматься
+6
-8
-2
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Aibek Mak
Здоровья Новаку! Видно было после матча как он реально переживает
+7
-2
+5
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Korendos
Я понимаю, как это тяжело, но, может, всё-таки стоит обратиться к врачу, а не к богу?
+3
-5
-2
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bars1998
Ну всё Руне закроет Серба, Жаль конечно...
+1
-2
-1
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Nikolay Stavrogin
Ну я в принципе по этой ситуации понимаю, почему вамосы называют надаля величайшим. Их уровень понимания тенниса крайне низкий.
Когда чувак с анестизированной стопой сносит 4-5 человек из топ10 , ещё и с баранкой в финале - у них нет вопросов.
Когда рекордсмен турнира мучается с игроками топ100-200 - симулянт.
Крайне некомпетентные ребята
+25
-9
+16
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S.Graf
Ответ TennisForever
Зачем себя так мучить?как же он любит быть в образе феникса))
затем, что Тennis Forever
+8
-1
+7
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mrs Bennet
Хороших помощников Новак выбрал.
Надеемся, что помощь будет. Идемо!
+13
-1
+12
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