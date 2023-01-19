Джокович о бедре: «Все совсем нехорошо. Сейчас мне могут помочь только бог и мой физиотерапевт»

прокомментировал состояние левого бедра. Он травмировал его две недели назад и сегодня вызывал врача во втором круге .

«Если честно, все совсем нехорошо. Больше ничего сказать не могу. Сейчас мне могут помочь только бог и мой физиотерапевт.

Не буду заглядывать дальше одного дня. Надеюсь, мне удастся восстановиться и подготовиться к тяжелому матчу».

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