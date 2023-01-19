Джокович о бедре: «Все совсем нехорошо. Сейчас мне могут помочь только бог и мой физиотерапевт»
Новак Джокович прокомментировал состояние левого бедра. Он травмировал его две недели назад и сегодня вызывал врача во втором круге Australian Open.
«Если честно, все совсем нехорошо. Больше ничего сказать не могу. Сейчас мне могут помочь только бог и мой физиотерапевт.
Не буду заглядывать дальше одного дня. Надеюсь, мне удастся восстановиться и подготовиться к тяжелому матчу».
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Ещё более энергозатратная, требующая больше движения и максимальной работы ног?
И всё это с замороженной стопой.
Разбиральщик. :))
Да и вообще, Джокович создал 21 брейк-пойнт и сделал семь брейков против соперника, который играл вполне неплохо, при этом на своей подаче не отдал ничего. Чего ещё нужно-то?
https://m.youtube.com/watch?v=RPgWoOon8-w
Ещё раз повторюсь, мой комментарий нейтральный, без хейта, но когда Надаль говорит о травме - он снимается, Джокович когда говорит об этом - играет как терминатор. В этом и есть провокационность.
Игрок топ-10 физически не может сыграть больше чем с 4 игроками топ-10 на одном турнире (и то, при самом неудачном раскладе). Игрок топ-4 физически не может сыграть больше, чем с тремя игроками топ-10 на одном турнире.
Новак -- рекордсмен турнира, ок. А Надаль, за 18 лет потерпевший на РГ три поражения и вешавший баранки в финалах Феререру и Новаку -- видимо, никто.
Новак так мучался, так мучался, что в трёх победных сетах отдал аж три гейма. Ну да, вот это настоящая ТРАВМА.
и мифический "укол в нерв" - сказки для простаков. нервные волокна настолько тонкие, что их повредить можно даже самой микроскопической иглой.
это мне на пальцах растолковали сразу 2 анестезиолога федеральных московских клиник.
Когда чувак с анестизированной стопой сносит 4-5 человек из топ10 , ещё и с баранкой в финале - у них нет вопросов.
Когда рекордсмен турнира мучается с игроками топ100-200 - симулянт.
Крайне некомпетентные ребята
Надеемся, что помощь будет. Идемо!