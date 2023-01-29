Джокович про слезы после финала AO: «Эмоционально развалился, потому что до этого не позволял себе отвлекаться»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Стефанос Циципас Теннис

Новак Джокович поделился эмоциями после победы на Australian Open. Сразу после матча со Стефаносом Циципасом он разрыдался на трибунах вместе с командой.

– Сейчас я ощущаю невероятную гордость и удовлетворение. Подойдя к своему боксу, я эмоционально развалился и расплакался. Особенно когда обнимал маму и брата, потому что до этого момента не позволял себе отвлекаться на что-либо вне корта – даже на свою травму, потому что это могло сбить меня с правильного настроя.

Требовалась огромная психологическая сила, чтобы день за днем продолжать концентрироваться на настоящем и проверить, как далеко я могу зайти.

Если вернуться в прошлое на 2,5 недели назад, то из-за травмы ноги мне не казалось, что у меня хорошие шансы на победу. Нужно было просто переживать каждый матч, чтобы пройти в следующий круг.

Положительный аспект «Больших шлемов» – то, что здесь есть день перерыва между матчами, это дало мне возможность эффективнее восстанавливаться, чем на других турнирах. Я старался использовать все возможные методы, чтобы привести себя в относительно хорошее состояние перед каждым следующим матчем.

Начиная с четвертого круга нога не так сильно меня беспокоила. Я чувствовал, что стал двигаться намного лучше. Честно, это было одно из лучших выступлений на Australian Open. Так же хорошо я играл, может быть, в 2011-м, 2015-м или 2016-м. Это топ-2, топ-3 моих лучших выступлений на «Шлемах» в целом. 

В четвертом раунде, четвертьфинале и полуфинале мне было очень комфортно на корте, я здорово бил по мячу. Я знал, что матч против Стефаноса будет отличаться от тех, которые у меня были на протяжении всего турнира.

Я видел, как он играет. Я видел, как он доминирует. Я знал, что это будет большой вызов, и что я должен оставаться сильным. И я это сделал.

Думаю, у меня было очень хорошее начало. Первый сет был довольно быстрым – 30-35 минут. Во втором сете он играл лучше, у него были шансы, но он их не использовал. У него был сетбол. Я же сдержал нервы на обоих тай-брейках.

В конце было огромное облегчение и выброс эмоций. На самом деле трудно подобрать еще какие-то слова. Это было долгое путешествие, но очень особенное.

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

Как же Джокович рыдал после победы на Australian Open! Мы никогда такого не видели

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8 комментариев

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leon74
Ноле,ты величайший 💖
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Кавабунга Шреддоголовый
После прошлого года было бы странно от тебя такого не увидеть. Иногда пар выпускать необходимо. Ты его выпустил в виде слез тогда, когда это было можно. Ты еще раз показал, что ты человек. Человек со своими эмоциями, чувствами, принципами. Ты великий игрок, но ты и простой человек с руками, ногами, головой и прочим.
+8
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+8
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mamapapaya
Как бы не пытались сломать, как бы не издевались, не унижали, ничего не вышло! Великий чемпион и человек!
+11
0
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doty
Просто Стеф играл свободно со второго сета, а Новак немного сдержано и зажато...
Но, всё равно этого хватило, чтобы победить.
+3
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инок
Учитывая, через что Новак прошел за последний год, ещё как можно понять эти слёзы...
+8
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S.Graf
Тронная речь Властелина Австралии
Вернулся, надрал всем задницы, победил.
Айде, Nо1е! Идемо дале :о)
+9
0
+9
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Consistency
Ментальная машина, коих профессиональный спорт не ви-ды-вал!

Хотя справедливости ради, конкретно на этом Шлеме он и по игре всех сильнее был на голову, мне кажется, Ноле даже и не включился в итоге на сто процентов от своей нынешней пусть уже не идеальной, но отличной формы
+14
0
+14
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Стэн Смит
Не ты один дал волю эмоциям, Новак 🙏
+15
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