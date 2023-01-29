Джокович про слезы после финала AO: «Эмоционально развалился, потому что до этого не позволял себе отвлекаться»

Новак Джокович поделился эмоциями после победы на Australian Open. Сразу после матча со Стефаносом Циципасом он разрыдался на трибунах вместе с командой.

– Сейчас я ощущаю невероятную гордость и удовлетворение. Подойдя к своему боксу, я эмоционально развалился и расплакался. Особенно когда обнимал маму и брата, потому что до этого момента не позволял себе отвлекаться на что-либо вне корта – даже на свою травму, потому что это могло сбить меня с правильного настроя.

Требовалась огромная психологическая сила, чтобы день за днем продолжать концентрироваться на настоящем и проверить, как далеко я могу зайти.

Если вернуться в прошлое на 2,5 недели назад, то из-за травмы ноги мне не казалось, что у меня хорошие шансы на победу. Нужно было просто переживать каждый матч, чтобы пройти в следующий круг.

Положительный аспект «Больших шлемов» – то, что здесь есть день перерыва между матчами, это дало мне возможность эффективнее восстанавливаться, чем на других турнирах. Я старался использовать все возможные методы, чтобы привести себя в относительно хорошее состояние перед каждым следующим матчем.

Начиная с четвертого круга нога не так сильно меня беспокоила. Я чувствовал, что стал двигаться намного лучше. Честно, это было одно из лучших выступлений на Australian Open. Так же хорошо я играл, может быть, в 2011-м, 2015-м или 2016-м. Это топ-2, топ-3 моих лучших выступлений на «Шлемах» в целом.

В четвертом раунде, четвертьфинале и полуфинале мне было очень комфортно на корте, я здорово бил по мячу. Я знал, что матч против Стефаноса будет отличаться от тех, которые у меня были на протяжении всего турнира.

Я видел, как он играет. Я видел, как он доминирует. Я знал, что это будет большой вызов, и что я должен оставаться сильным. И я это сделал.

Думаю, у меня было очень хорошее начало. Первый сет был довольно быстрым – 30-35 минут. Во втором сете он играл лучше, у него были шансы, но он их не использовал. У него был сетбол. Я же сдержал нервы на обоих тай-брейках.

В конце было огромное облегчение и выброс эмоций. На самом деле трудно подобрать еще какие-то слова. Это было долгое путешествие, но очень особенное.

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