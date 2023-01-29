Джокович о 10-м титуле на Australian Open: «С учетом обстоятельств это самая большая победа в моей жизни. Только команда и семья знают, что мы пережили в последние 4-5 недель»
Новак Джокович рассказал, насколько значима для него 10-я победа на Australian Open.
«Должен сказать, что это был один из самых сложных турниров в моей жизни. Я не играл в прошлом году и вернулся в этом. Хочу поблагодарить всех, кто меня принял, сделал мне комфортно в Мельбурне и Австралии.
Я не просто так показываю свой лучший теннис в Австралии на этом корте. На глазах у таких легенд, как Род Лэйвер. Спасибо, сэр.
Я пытаюсь себя ущипнуть и прочувствовать этот момент. Только моя команда и семья знают, что мы пережили в последние четыре-пять недель. И я бы сказал, что с учетом обстоятельств это самая большая победа в моей жизни».
Джокович – чемпион Australian Open! 22-я победа на «Больших шлемах» (рекорд!) и 10-я – в Мельбурне
Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга
И я сейчас очень добра и всех люблю, даже тебя) Новак делает меня лучше!
Повезло, я бы тоже с удовольствием на неё сходила!
Ну да, AC/DC https://www.youtube.com/watch?v=l482T0yNkeo
С победой, подруга!!!
Айде ❤❤❤❤
Спасибо тебе великий игрок!
"fuck them all" называется
У сербов есть Новаче Волкович. Так это выглядит.