Джокович о 10-м титуле на Australian Open: «С учетом обстоятельств это самая большая победа в моей жизни. Только команда и семья знают, что мы пережили в последние 4-5 недель»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Род Лэйвер Теннис

Новак Джокович рассказал, насколько значима для него 10-я победа на Australian Open.

«Должен сказать, что это был один из самых сложных турниров в моей жизни. Я не играл в прошлом году и вернулся в этом. Хочу поблагодарить всех, кто меня принял, сделал мне комфортно в Мельбурне и Австралии.

Я не просто так показываю свой лучший теннис в Австралии на этом корте. На глазах у таких легенд, как Род Лэйвер. Спасибо, сэр.

Я пытаюсь себя ущипнуть и прочувствовать этот момент. Только моя команда и семья знают, что мы пережили в последние четыре-пять недель. И я бы сказал, что с учетом обстоятельств это самая большая победа в моей жизни».

Джокович – чемпион Australian Open! 22-я победа на «Больших шлемах» (рекорд!) и 10-я – в Мельбурне

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

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26 комментариев

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Helga Kl
Ответ Радость Ди Мария
Я видел что-то из её концептуальных концертов. Ну смогла значит смогла. Не моя канеш музыка, но шляпу стоит приспустить.
Снимай совсем!)))
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Helga Kl
Ответ Радость Ди Мария
Я видел что-то из её концептуальных концертов. Ну смогла значит смогла. Не моя канеш музыка, но шляпу стоит приспустить.
Она просто ни на кого не похожа! Я её с самого детства люблю. Клипы ж какие ещё!
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Helga Kl
Ответ Иван Дичковский
Это очень депрессивная песня, хотя творчество Милен очень импонирует, сам был на е концерте в Минске в 2013 году. А достигать подобных успехов лучше с улыбкой на лице, а не ненавистью к окружающим.
Ты даже не представляешь сейчас какая у меня улыбка!)
И я сейчас очень добра и всех люблю, даже тебя) Новак делает меня лучше!

Повезло, я бы тоже с удовольствием на неё сходила!
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Иван Дичковский
Ответ Радость Ди Мария
Фармер хороша. Нео-Жанна-д-арк.
Я сначала подумал что "но не Жанна д’Арк", но потом прочитал более внимательно.
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Радость Ди Мария
Ответ Helga Kl
Да, она классная!)
Я видел что-то из её концептуальных концертов. Ну смогла значит смогла. Не моя канеш музыка, но шляпу стоит приспустить.
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Иван Дичковский
Ответ Helga Kl
Песня чет в голове крутится Милен Фармер "fuck them all" называется
Это очень депрессивная песня, хотя творчество Милен очень импонирует, сам был на е концерте в Минске в 2013 году. А достигать подобных успехов лучше с улыбкой на лице, а не ненавистью к окружающим.
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Helga Kl
Ответ Радость Ди Мария
Фармер хороша. Нео-Жанна-д-арк.
Да, она классная!)
+2
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Радость Ди Мария
Ответ Helga Kl
Песня чет в голове крутится Милен Фармер "fuck them all" называется
Фармер хороша. Нео-Жанна-д-арк.
+1
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Helga Kl
Ответ Ночная Фурия
Не могу не согласиться. С победой, подруга!!! Айде ❤❤❤❤
Спасибо, с победой. ❤ Фантастический мужик этот 🐐❤
+2
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+2
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Радость Ди Мария
Ответ Helga Kl
Песня чет в голове крутится Милен Фармер "fuck them all" называется
А у меня другая - мама, я иду по дороге в ад.
Ну да, AC/DC https://www.youtube.com/watch?v=l482T0yNkeo
+1
0
+1
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Ночная Фурия
Ответ Helga Kl
Песня чет в голове крутится Милен Фармер "fuck them all" называется
Не могу не согласиться.
С победой, подруга!!!
Айде ❤❤❤❤
+1
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инок
Новак, ты выстрадал и заслужил свою победу.
Спасибо тебе великий игрок!
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Верховенский1990
Этого парня не сломать! Новак, родной, играй как можно дольше!
+3
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Helga Kl
Песня чет в голове крутится Милен Фармер
"fuck them all" называется
+5
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dzomba
Охота написать столько но смысл? Новака с победой..
+1
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JozY
Что опять случилось? Опять драма
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-4
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Stivi M.D.
С победой Джоковича! На РГ ожидается еще одна битва за вечность
+6
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Aleksandr Danilov
Великий игрок, сегодня играл, честно говоря, плохо, но все равно легко победил.
+1
-3
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Радость Ди Мария
Ответ Czarn
Трудная, но заслуженная победа! Вперёд, Ноле! Нужен 23 Шлем!😀 Уже ждём и уже надеемся!😀
Уимб постарается зарулить. У аргов есть Месси.
У сербов есть Новаче Волкович. Так это выглядит.
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Eugenie Nation
Ждем сериал
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Kironbet
Однозначно самая важная победа! А мог бы не приезжать, обидится, но нет, простил всех, и жизнь ему вернула тем же! Великий человек- с самым великим сердцем! Триумф Новака 100% во всех смыслах!
+10
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+8
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Радость Ди Мария
Сверхперенапряжение. Я испытывал в поэтии. Слава.
+3
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Tania09**
Опять рассказывал сказки о травме?
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Czarn
Новак, где 10 Шлем, там и 11 маячит! 😀 Ты можешь всё! Сегодня все в этом убедились ещё раз!😀
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Gestor_36
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