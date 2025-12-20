Александр Блокс: «Я был на первом молодежном итоговом. Я знал, что каким-то образом сюда попаду»

Блокс: Я был на первом молодежном итоговом, и знал, что как-то сюда попаду.

Александр Блокс рассказал, что в 12 лет присутствовал на молодежном итоговом турнире ATP в Милане.

«Я был на первом молодежном итоговом [в 2017-м] и видел, как играют все эти парни. Было просто удивительно. Мне кажется, тогда туда отобрались Рублев, Шаповалов и Чон – он и выиграл.

Я понимал, что когда-то это может стать реальностью, но все это было от меня очень далеко. Внутри себя я знал, что каким-то образом сюда попаду. Для меня это награда за всю упорную работу».

Бельгиец вышел в полуфинал в Джидде и сыграет сегодня с Николаем Будковым Кьером.