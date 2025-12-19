Надаль пришел на матч Ходара и Ландалусе на молодежном итоговом турнире
Рафаэль Надаль пришел на матч молодежного итогового турнира ATP.
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль посетил матч третьего тура молодежного итогового турнира ATP.
Сейчас за выход в полуфинал борются 19-летние испанцы Мартин Ландалусе и Рафаэль Ходар.
Надаль второй год подряд приезжает на турнир. В 2024 году он стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
