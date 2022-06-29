Матс Виландер: «Серена уже не такая устрашающая соперница. Раньше ее боялись, но нынешних молодых теннисисток она не пугает»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал поражение в первом круге . 23-кратная чемпионка ТБШ, до этого не игравшая год, уступила №115 Армони Тан – 5:7, 6:1, 6:7.

«Она уже не такая устрашающая соперница. Раньше ее боялись, но нынешних молодых теннисисток она не пугает, потому что они не видела, как она постоянно побеждает.

К тому же Тан была для нее ужасно неудобной соперницей. Думаю, Серене было бы лучше с кем-нибудь, кто бьет посильнее, допускает больше ошибок. Потому что Тан практически не ошибалась, у нее был идеальный план».

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