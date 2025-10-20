Рейтинг WTA. Паолини и Рыбакина поднялись на две строчки, Мирра Андреева опустилась на девятое место
Чемпионка Нинбо Елена Рыбакина поднялась на две позиции в рейтинге WTA.
Прошлогодняя финалистка Мирра Андреева опустилась на три строчки.
Положение на 20 октября 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|10390
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|8703
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|7863
|4 (4)
|Аманда Анисимова (США)
|5914
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)
|5183
|6 (8)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4525
|7 (9)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|4505
|8 (7)
|Мэдисон Киз (США)
|4395
|9 (6)
|Мирра Андреева (Россия)
|4319
|10 (10)
|Екатерина Александрова (Россия)
|3375
|11 (11)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|3028
|13 (14)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|2662
|18 (18)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2209
|19 (19)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2191
|22 (27)
|Лейла Фернандес (Канада)
|1869
|26 (23)
|Паула Бадоса (Испания)
|1676
|30 (31)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1558
|35 (22)
|Дарья Касаткина (Австралия)
|1441
|38 (37)
|Анна Калинская (Россия)
|1319
|51 (50)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1185
|52 (53)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1131
|57 (78)
|Тереза Валентова (Чехия)
|1072
|75 (75)
|Полина Кудерметова (Россия)
|910
|84 (80)
|Анастасия Захарова (Россия)
|852
|87 (73)
|Анна Блинкова (Россия)
|849
|89 (104)
|Айла Томлянович (Австралия)
|839
|103 (102)
|Камилла Рахимова (Россия)
|731
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
