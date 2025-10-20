  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рейтинг WTA. Паолини и Рыбакина поднялись на две строчки, Мирра Андреева опустилась на девятое место
1

Рейтинг WTA. Паолини и Рыбакина поднялись на две строчки, Мирра Андреева опустилась на девятое место

Чемпионка Нинбо Елена Рыбакина поднялась на две позиции в рейтинге WTA.

Прошлогодняя финалистка Мирра Андреева опустилась на три строчки.

PIF WTA Rankings

Положение на 20 октября 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 10390
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8703
3 (3) Коко Гауфф (США) 7863
4 (4) Аманда Анисимова (США) 5914
5 (5) Джессика Пегула (США) 5183
6 (8) Жасмин Паолини (Италия) 4525
7 (9) Елена Рыбакина (Казахстан) 4505
8 (7) Мэдисон Киз (США) 4395
9 (6) Мирра Андреева (Россия) 4319
10 (10) Екатерина Александрова (Россия) 3375
11 (11) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3028
13 (14) Белинда Бенчич (Швейцария) 2662
18 (18) Людмила Самсонова (Россия) 2209
19 (19) Диана Шнайдер (Россия) 2191
22 (27) Лейла Фернандес (Канада) 1869
26 (23) Паула Бадоса (Испания) 1676
30 (31) Вероника Кудерметова (Россия) 1558
35 (22) Дарья Касаткина (Австралия) 1441
38 (37) Анна Калинская (Россия) 1319
51 (50) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1185
52 (53) Анастасия Потапова (Россия) 1131
57 (78) Тереза Валентова (Чехия) 1072
75 (75) Полина Кудерметова (Россия) 910
84 (80) Анастасия Захарова (Россия) 852
87 (73) Анна Блинкова (Россия) 849
89 (104) Айла Томлянович (Австралия) 839
103 (102) Камилла Рахимова (Россия) 731
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАрина Соболенко
logoИга Швентек
logoАманда Анисимова
logoКоко Гауфф
logoЖасмин Паолини
logoМирра Андреева
logoЕлена Рыбакина
logoМэдисон Киз
logoБелинда Бенчич
logoЕкатерина Александрова
logoЦиньвэнь Чжэн
logoДиана Шнайдер
logoПаула Бадоса
logoЛюдмила Самсонова
logoЛейла Фернандес
logoДарья Касаткина
logoАнастасия Павлюченкова
logoАнна Калинская
logoВероника Кудерметова
logoАнастасия Потапова
logoПолина Кудерметова
logoАнастасия Захарова
logoАнна Блинкова
logoАйла Томлянович
logoКамилла Рахимова
рейтинги
logoWTA
logoТереза Валентова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Токио (WTA). Вондроушова не доиграла встречу с Муховой, Калинская вышла во 2-й круг, Болтер выбыла
828 минут назад
Гуанчжоу (WTA). 1-й круг. Мария играет с Эрьявец, Джонс – с Сиюй Ван, Рахимова встретится с Яфань Ван, Коччаретто – с Парри
148 минут назадLive
Базель (ATP). 1-й круг. Бруксби поборется с Мюллером, Давидович-Фокина – с Сонего, Меньшик – с Берне
753 минуты назад
Вена (ATP). 1-й круг. Хачанов сыграет с Грикспором, Бублик – с Табило, де Минаур – с Родионовым
1сегодня, 08:55
Чемпионская гонка WTA. Рыбакина отстает от Андреевой на 14 очков
2сегодня, 08:47
Чемпионская гонка ATP. Оже-Альяссим стал №9, Медведев обошел Рублева и Бублика
1сегодня, 08:30
Рейтинг ATP. Руне вернулся в топ-10, Хачанов оттуда выпал
2сегодня, 07:56
Сегодня день рождения Андрея Рублева
5сегодня, 07:34
Евгений Кафельников: «Медведев может войти в топ-10, но вернуться в первую пятерку шансов мало»
7сегодня, 07:25
Бублик о травме Руне: «ATP, нам нужны изменения в расписании»
10сегодня, 06:35
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
216 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
613 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44