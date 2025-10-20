Сегодня день рождения Андрея Рублева
20 октября 28 лет исполняется 15-й ракетке мира Андрею Рублеву.
У россиянина 17 титулов ATP, из них два он выиграл на «Мастерсах» – в Монте-Карло в 2023-м и в Мадриде в 2024-м. Кроме того, он олимпийский чемпион Токио в миксте с Анастасией Павлюченковой.
В рейтинге он поднимался на пятую строчку.
На всех «Больших шлемах» Рублев доходил до четвертьфинала.
