Сегодня день рождения Андрея Рублева

20 октября 28 лет исполняется 15-й ракетке мира Андрею Рублеву.

У россиянина 17 титулов ATP, из них два он выиграл на «Мастерсах» – в Монте-Карло в 2023-м и в Мадриде в 2024-м. Кроме того, он олимпийский чемпион Токио в миксте с Анастасией Павлюченковой

В рейтинге он поднимался на пятую строчку. 

На всех «Больших шлемах» Рублев доходил до четвертьфинала.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
