Евгений Кафельников: «Медведев может войти в топ-10, но вернуться в первую пятерку шансов мало»

Евгений Кафельников оценил победу Даниила Медведева на турнире ATP 250 в Алматы.

Россиянин взял первый титул с мая 2023 года.

«Абсолютно не важно – какого ранга титул выиграл Даниил Медведев. Будь это 250, 500 или 1000. Трофей есть трофей. Это огромный почет и отличное достижение! Со своей стороны я могу только поздравить Медведева . Успех Даниила на данном этапе связан в том числе с новым тренером россиянина. Определенная работа во время тренировок точно была проделана за последние два месяца.

Если говорить о том, что Даниил Медведев возвращается, тогда есть вопрос – на какой уровень? В десятку лучших Даниилу попасть возможно, но выйти в первую пятерку шансов мало. На данный момент не вижу предпосылок для такого. Я думаю, что сейчас самое главное попасть на Итоговый турнир. Для этого нужно попадать в итоговую восьмерку лучших. С такой задачей Медведеву вполне по силам справиться. Будет очень непросто, но теоретически ему это по зубам», – цитирует Кафельникова «Совспорт».

