Чемпионская гонка ATP. Оже-Альяссим стал №9, Медведев обошел Рублева и Бублика
Даниил Медведев поднялся на 13-ю позицию в чемпионской гонке ATP.
В Турин поедут восемь лучших игроков сезона. Карлос Алькарас, Янник Синнер и Новак Джокович уже квалифицировались.
PIF ATP Race To Turin
Положение на 20 октября 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)*
|11040
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)*
|8500
|3 (3)
|Новак Джокович (Сербия)*
|4580
|4 (4)
|Александр Зверев (Германия)
|4280
|5 (5)
|Тэйлор Фриц (США)
|3835
|6 (6)
|Бен Шелтон (США)
|3720
|7 (7)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3545
|8 (8)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3485
|9 (10)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3145
|10 (9)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)❌
|2990
|11 (11)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|2735
|12 (12)
|Хольгер Руне (Дания)
|2590
|13 (15)
|Даниил Медведев (Россия)
|2560
|14 (13)
|Андрей Рублев (Россия)
|2420
|15 (14)
|Александр Бублик (Казахстан)
|2380
|18 (17)
|Карен Хачанов (Россия)
|2220
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
