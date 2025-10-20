Чемпионская гонка ATP. Оже-Альяссим стал №9, Медведев обошел Рублева и Бублика

Даниил Медведев поднялся на 13-ю позицию в чемпионской гонке ATP.

В Турин поедут восемь лучших игроков сезона. Карлос Алькарас, Янник Синнер и Новак Джокович уже квалифицировались.

PIF ATP Race To Turin

Положение на 20 октября 2025