Чемпионская гонка ATP. Оже-Альяссим стал №9, Медведев обошел Рублева и Бублика

Даниил Медведев поднялся на 13-ю позицию в чемпионской гонке ATP.

В Турин поедут восемь лучших игроков сезона. Карлос Алькарас, Янник Синнер и Новак Джокович уже квалифицировались.

PIF ATP Race To Turin

Положение на 20 октября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания)* 11040
2 (2) Янник Синнер (Италия)* 8500
3 (3) Новак Джокович (Сербия)* 4580
4 (4) Александр Зверев (Германия) 4280
5 (5) Тэйлор Фриц (США) 3835
6 (6) Бен Шелтон (США) 3720
7 (7) Алекс де Минаур (Австралия) 3545
8 (8) Лоренцо Музетти (Италия) 3485
9 (10) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3145
10 (9) Джек Дрэйпер (Великобритания)❌ 2990
11 (11) Каспер Рууд (Норвегия) 2735
12 (12) Хольгер Руне (Дания) 2590
13 (15) Даниил Медведев (Россия) 2560
14 (13) Андрей Рублев (Россия) 2420
15 (14) Александр Бублик (Казахстан) 2380
18 (17) Карен Хачанов (Россия) 2220
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
