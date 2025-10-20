2

Рейтинг ATP. Руне вернулся в топ-10, Хачанов оттуда выпал

Карен Хачанов не защитил титул в Алматы и выпал из топ-10.

Хольгер Руне, порвавший ахилл в полуфинале в Стокгольме, вернулся в топ-10.

PIF ATP Rankings

Положение на 20 октября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 11340
2 (2) Янник Синнер (Италия) 10000
3 (3) Александр Зверев (Германия) 5930
4 (4) Тэйлор Фриц (США) 4645
5 (5) Новак Джокович (Сербия) 4580
6 (6) Бен Шелтон (США) 4100
7 (7) Алекс де Минаур (Австралия) 3935
8 (8) Лоренцо Музетти (Италия) 3685
9 (9) Джек Дрэйпер (Великобритания) 3590
10 (11) Хольгер Руне (Дания) 3180
11 (12) Каспер Рууд (Норвегия) 3145
12 (13) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3145
13 (10) Карен Хачанов (Россия) 2950
14 (14) Даниил Медведев (Россия) 2810
15 (15) Андрей Рублев (Россия) 2560
18 (20) Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 2285
20 (18) Томми Пол (США) 2110
24 (25) Юго Эмбер (Франция) 1880
36 (41) Корентен Муте (Франция) 1398
37 (32) Григор Димитров (Болгария) 1380
41 (35) Габриэль Диалло (Канада) 1228
87 (57) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 720
93 (102) Синтаро Мотидзуки (Япония) 680
96 (101) Николоз Басилашвили (Грузия) 673
131 (132) Роман Сафиуллин (Россия) 488
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
