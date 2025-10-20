Рейтинг ATP. Руне вернулся в топ-10, Хачанов оттуда выпал
Карен Хачанов не защитил титул в Алматы и выпал из топ-10.
Хольгер Руне, порвавший ахилл в полуфинале в Стокгольме, вернулся в топ-10.
Положение на 20 октября 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|11340
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|10000
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|5930
|4 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|4645
|5 (5)
|Новак Джокович (Сербия)
|4580
|6 (6)
|Бен Шелтон (США)
|4100
|7 (7)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3935
|8 (8)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3685
|9 (9)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|3590
|10 (11)
|Хольгер Руне (Дания)
|3180
|11 (12)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3145
|12 (13)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3145
|13 (10)
|Карен Хачанов (Россия)
|2950
|14 (14)
|Даниил Медведев (Россия)
|2810
|15 (15)
|Андрей Рублев (Россия)
|2560
|18 (20)
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
|2285
|20 (18)
|Томми Пол (США)
|2110
|24 (25)
|Юго Эмбер (Франция)
|1880
|36 (41)
|Корентен Муте (Франция)
|1398
|37 (32)
|Григор Димитров (Болгария)
|1380
|41 (35)
|Габриэль Диалло (Канада)
|1228
|87 (57)
|Роберто Баутиста-Агут (Испания)
|720
|93 (102)
|Синтаро Мотидзуки (Япония)
|680
|96 (101)
|Николоз Басилашвили (Грузия)
|673
|131 (132)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|488
