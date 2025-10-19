  • Спортс
  • Костюк о преимуществах Соболенко и Швентек: «У кого-то выше уровень тестостерона, у кого-то ниже. Я меньше их, поэтому мне приходится больше работать»
Костюк о преимуществах Соболенко и Швентек: «У кого-то выше уровень тестостерона, у кого-то ниже. Я меньше их, поэтому мне приходится больше работать»

Марта Костюк рассказала, почему ей сложнее, чем Арине Соболенко и Иге Швентек.

– Что отделяет вас от игроков, которые на верхушке рейтинга?

– Когда я играла с Игой [Швентек], я была к этому совсем не готова. Мы встречались больше года назад, она была очень сильной. Я знаю, что с Ариной [Соболенко], матчи всегда тяжелые. У меня есть свои навыки, но в конце концов она намного больше меня, намного выше и сильнее.

– Чувствуете ли вы, что такие игроки, как Ига Швентек и Арина Соболенко, в некотором смысле вас запугивают?

– Биологически по структуре мы все разные. У кого-то выше уровень тестостерона, у кого-то ниже. Это естественно, и, конечно, это помогает. Я чувствую, что я меньше их. Я стараюсь найти способы побеждать таких игроков, используя теннисные навыки. Но мне приходится больше работать, чтобы выигрывать очки – потому что я вынуждена бегать намного больше, чем им.

– Как вы можете компенсировать эту физическую разницу?

– Я не могу стать на десять килограммов тяжелее или на пять сантиметров выше, так что мне надо использовать все, что у меня есть, на 100%. У других игроков есть преимущества в каких-то других вещах. Просто я вот такая. Я смотрю на фото с рукопожатий, и я там выгляжу намного меньше некоторых соперниц. Это часть спорта, и очень классный вызов для меня в том, чтобы играть против таких теннисисток. Есть очень много вещей, которые я могла бы делать лучше. Но у них есть надо мной преимущество.

У них другая уверенность. Некоторые матчи с Ариной были близкими. Было видно, как она играет на брейк-поинтах – ей просто все равно. Она не сомневается в том, что их отыграет. Она мощно подает, а потом бьет справа. Без каких-либо сомнений. Она первая ракетка мира, она провела очень много финалов и очень уверена в себе. И эй это помогает, в то время как мне сложно играть без сомнений. Так что это интересный спорт, и я наслаждаюсь тем, что ищу путь к решению этих вопросов.

Напомним, рост Костюк – 175 сантиметров, Иги Швентек – 176 сантиметров, Арины Соболенко – 182 сантиметра.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
