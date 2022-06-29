Рафаэль Надаль: «Здорово, что Серена пытается вернуться. Она подает отличный пример для подражания»

Рафаэль Надаль высказался о возвращении в тур Серены Уильямс. Американка недавно рассказала, что давно болеет за Надаля.

«В первую очередь, спасибо Серене за теплые слова. Я их прочитал. Приятно слышать такие замечательные слова от, вероятно, одной из величайших спортсменок в истории спорта в целом. И здорово, что она пытается вернуться. Она демонстрирует любовь и страсть к игре. После всего, чего она добилась, после всех травм, так трудно возвращаться.

То, что она здесь, показывает, как сильно она любит свою работу. Думаю, она подает отличный пример для подражания».

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