Серена о том, был ли этот «Уимблдон» для нее последним: «Не могу ответить на этот вопрос. Кто знает, где я объявлюсь»

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» ответила на вопрос, был ли этот для нее последним.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю. Кто знает? Кто знает, где я объявлюсь.

Я уже говорила, что планирую только на сейчас, оцениваю свое самочувствие».

Также Серена рассказала, планирует ли играть .

«У меня больше желания тренироваться. После такого матча я думаю: «Так, Серена, все получится, если ты захочешь».

У меня сильная мотивация, чтобы прибавить и сыграть дома».

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