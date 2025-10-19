Янник Синнер: «В этом году невозможно будет завершить сезон в статусе первой ракетки мира»

Янник Синнер оценил шансы на возвращение на вершину рейтинга.

Вторая ракетка мира отстает сейчас от Карлоса Алькараса на 1340 очков. В ноябре ему предстоит защита 1500 очков за прошлогодний титул итогового турнира.

«В этом году невозможно будет завершить сезон [в статусе первой ракетки мира]. Но в то же время окончание года очень важно для меня. Мне очень повезло, потому что [итоговый турнир] проходит в Италии, и зрители дома дают мне много энергии. И я люблю [играть] в помещении, так что мне нравятся такие сценарии».