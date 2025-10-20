Бублик о травме Руне: «ATP, нам нужны изменения в расписании»
Александр Бублик высказался о травме Хольгера Руне.
Датчанин порвал ахилл в полуфинале в Стокгольме. Он травмировался по ходу матча с Юго Эмбером (6:4, 2:2, отказ) и сказал, что «услышал щелчок» в области ахиллова сухожилия.
«ATP, нам нужны изменения в расписании.
Хольгер, ты вернешься еще сильнее», – написал Бублик в сторис инстаграма.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Бублика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости