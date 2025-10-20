Бублик о травме Руне: «ATP, нам нужны изменения в расписании»

Александр Бублик высказался о травме Хольгера Руне.

Датчанин порвал ахилл в полуфинале в Стокгольме. Он травмировался по ходу матча с Юго Эмбером (6:4, 2:2, отказ) и сказал , что «услышал щелчок» в области ахиллова сухожилия.

«ATP , нам нужны изменения в расписании.

Хольгер , ты вернешься еще сильнее», – написал Бублик в сторис инстаграма.