Бублик о травме Руне: «ATP, нам нужны изменения в расписании»

Александр Бублик высказался о травме Хольгера Руне.

Датчанин порвал ахилл в полуфинале в Стокгольме. Он травмировался по ходу матча с Юго Эмбером (6:4, 2:2, отказ) и сказал, что «услышал щелчок» в области ахиллова сухожилия. 

«ATP, нам нужны изменения в расписании. 

Хольгер, ты вернешься еще сильнее», – написал Бублик в сторис инстаграма.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Бублика
Руне получил разрыв ахиллова сухожилия. Он перенесет операцию на следующей неделе
19вчера, 12:05
