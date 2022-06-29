Матс Виландер: «В игре Швентек нет пробелов. Я по-прежнему считаю ее фаворитом «Уимблдона»

Матс Виландер рассказал, почему считает Игу Швентек фаворитом «Уимблдона». В первом круге полька обыграла Яну Фетт 6:0, 6:3.

«У Иги был тяжелый матч, но на данном этапе ей это даже нужно. В конце концов, она очень спокойна, она №1 в мире. Она нашла гармонию, которая помогает ей на корте.

В игре Иги нет пробелов. Она побеждает и делает это уверенно. Даже сегодня во втором сете она уступала 1:3, но спокойно отыгралась и закончила в двух сетах. Она играет быстро, рискует с форхенда. Уже сейчас соперницы остерегаются ее форхенда. А ведь ей всего 21, она только растет.

Я по-прежнему считаю Швентек фаворитом турнира. Но не потому, что она лучше всех играет на траве. Просто она лучше других определилась с тем, в какой теннис она хочет играть.

Не думаю, что она собирается ввязываться в длинные розыгрыши».

Психолог помогает Швентек доминировать. Она рассказала о борьбе с хейтерами, неэтичных журналистах и умении побеждать

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