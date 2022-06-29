Серена после поражения в первом круге «Уимблдона»: «На сегодня это был мой максимум. В какой-то момент нужно это принять»

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» прокомментировала поражение в первом матче за год. В первом круге она проиграла Армони Тан – 5:7, 6:1, 6:7.

«Я показала все, что могла – сегодня. Может быть, завтра я могла бы показать больше. Может быть, неделю назад могла показать больше. Но на сегодня это был мой максимум. В какой-то момент нужно это принять.

Физически я себя нормально чувствовала. Только в последних розыгрышах начала уставать.

Но я хорошо двигаюсь, тащу много мячей. На тренировках тоже хорошо двигалась. Так что это меня не удивило.

Я не готовилась к трехчасовому матчу. Наверное, это было ошибкой».

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