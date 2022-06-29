Тан о победе над Сереной: «Когда я увидела сетку, мне стало страшно – это же Серена Уильямс, легенда»

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115-я ракетка мира Армони Тан прокомментировала победу над Сереной Уильямс. В первом круге «Уимблдона» она обыграла 23-кратную чемпионку «Больших шлемов» со счетом 7:5, 1:6, 7:6.

«У меня так много эмоций. Серена – суперзвезда, раньше я постоянно смотрела ее матчи по телевизору.

Для моего первого «Уимблдона» это просто вау. Просто вау.

Когда я увидела сетку, мне стало страшно – это же Серена Уильямс, легенда. Так что я думала: «Будет классно выиграла пару геймов!»

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