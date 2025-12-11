  • Спортс
  • Шамиль Тарпищев: «Мне кажется, в 2027 году мы будем участвовать с флагом и гимном везде»
15

Тарпищев: есть надежда выступить на Олимпиаде‑2028 с флагом и гимном.

Член МОК и президент ФТР Шамиль Тарпищев надеется, что в 2027-м россияне будут выступать с флагом и гимном во всех видах спорта.

– Прослеживается хорошая работа нашего олимпийского комитета. Но есть и определенные обременения. Потому что ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал, что нужно делать. А сейчас многие вопросы заданы на откуп международным организациям. И уже мы зависим от того, кто стоит в руководстве международных федераций. Вот это сопротивление будет продолжаться. Уверен, что в 2026 году мы будем это еще видеть.

Но надо отметить и тот факт, что мы сейчас имеем другую зависимость. Раньше в международных организациях было больше 50 наших представителей. А сейчас осталась только пара. И будет влиять на ситуацию в ближайшие 5-7 лет то, кто руководит международными федерациями. Задача ближайшего будущего состоит в том, чтобы восполнить этот пробел. И чтобы новое поколение было внутри каждой федерации. Как только этого мы достигнем, тогда идеально будем жить.

– За кулисами ваши коллеги как воспринимают текущую ситуацию? Раздражают ли их выигранные суды? Считают, что это справедливо или наоборот?

– Чем ближе мы спускаемся к массам, там у нас все хорошо. Уже нет отказников. Не отказываются соревноваться. Например, в теннисе, начиная с окончания пандемии, у нас не было ни одного отказника, все играли друг с другом. И я долго не мог понять, почему так происходит именно в теннисе. А потом подумал, что теннисисты же с детства играют друг с другом. Получается, формируются отношения с детства. И на выходе получается, что теннис оказался дружной семьей, где спортсмены отстаивают свои права совместно. Думаю, на примере других видов спорта, кто не взволнован процессами связанными с астмой и чем‑то еще, такие же дружественные отношения сохраняются. Поэтому чем больше будет общения и участия наших спортсменов в открытых турнирах, в которых мы можем соревноваться, тем раньше и другие федерации начнут их допускать. Это конкуренция, развитие, привлечение болельщицкого потенциала и разрывает весь негатив, который сложился вокруг нас.

– Многие ждут кардинального решения по поводу летних Олимпийских игр 2028 года в США. Это разумные ожидания, которые действительно базируются на определенной дипломатической работе?

– Тут много моментов подчеркнуть. Но мне кажется, что в 2027 году мы будем участвовать с флагом и гимном везде. Ситуация меняется очень резко, у нас очень много сторонников. Процесс будет гораздо быстрее. Так что надежда на Олимпийские игры есть, несомненно, – сказал Тарпищев в интервью «Матч ТВ» после Олимпийского собрания, которое состоялось в среду в Москве.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Матч ТВ»
logoЛос-Анджелес-2028
отстранение и возвращение России
ФТР
logoМОК
logoШамиль Тарпищев
logoОлимпийская сборная России
