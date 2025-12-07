«Была мясорубка, заруба на каждом подъеме, каждом метре». Ардашев о масс-старте на Кубке России

Ардашев: в масс-старте на Кубке России была мясорубка, заруба на каждом подъеме.

Лыжник Сергей Ардашев сравнил последнюю гонку на этапе Кубка России в Тюмени с мясорубкой.

Сегодня Ардашев стал третьим в классическом масс-старте на 20 км. Победил Савелий Коростелев, опередивший Александра Большунова по фотофинишу.

«Была мясорубка, заруба на каждом подъеме, каждом метре. Мне не повезло с позицией, надо в таких гонках находиться спереди, чтобы не попасть в завал. Бывало, что лыжня не катила. Иван Горбунов разложился, и я упустил борьбу за первое место.

Хочется и [на Кубке мира] в Давосе побегать, но пока ничего непонятно. Пока надо настраиваться на российские старты», – сказал Ардашев.

