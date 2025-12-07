Алена Плечева: «Я впервые на Кубке России заехала в топ‑6, еще и выиграла. Победа для меня просто нереальная!»

19-летняя лыжница Плечева назвала нереальной свою победу на этапе Кубка России.

Лыжница Алена Плечева назвала нереальной свою победу на этапе ФосАгро Кубка России в Тюмени.

19-летняя спортсменка выиграла масс-старт на 20 км классическим стилем. Второе место заняла Екатерина Никитина, третье – Елизавета Маслакова.

«Перед стартом самочувствие было очень тяжелым, вялым. После спринта тяжело отходить. На гонке поняла, что можно бороться. На четвертом круге постаралась сделать отрыв, потому что могла. Потом соперницы начали накатывать, обошли на последнем подъеме. А тут у меня лыжи работали прекрасно. Спасибо сервису! Просто лучшие!

Конкуренция большая, но бороться с ними можно. Победа для меня просто нереальная! Я впервые на Кубке России заехала в топ‑6, еще и выиграла. С тренером решили, что на этой гонке нужно стартовать, хотя изначально не планировали», – сказала Плечева.