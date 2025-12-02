Бакуров об инциденте с Большуновым: «Самое страшное – если такие ситуации начнут повторяться на детских стартах»

Бакуров: ситуации, как с Большуновым, не должны повторяться на детских стартах.

Лыжник Александр Бакуров опасается, что ситуация, подобная поведению трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова , может повториться на детских стартах.

«Чем больше твой статус, чем больше твоя значимость в спорте, тем больше на тебя смотрят. Самое страшное – если такие ситуации начнут повторяться где‑то в детских школах, на детских стартах. И если они будут оставаться безнаказанными. Это самое страшное для спорта!» – сказал Бакуров.

Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Лыжник упал на землю вместе с ограждением и получил травму.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отстранила Большунова от соревнований на период восстановления Бакурова.