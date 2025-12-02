Бакуров об инциденте с Большуновым: «Самое страшное – если такие ситуации начнут повторяться на детских стартах»
Лыжник Александр Бакуров опасается, что ситуация, подобная поведению трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, может повториться на детских стартах.
«Чем больше твой статус, чем больше твоя значимость в спорте, тем больше на тебя смотрят. Самое страшное – если такие ситуации начнут повторяться где‑то в детских школах, на детских стартах. И если они будут оставаться безнаказанными. Это самое страшное для спорта!» – сказал Бакуров.
Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.
После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Лыжник упал на землю вместе с ограждением и получил травму.
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отстранила Большунова от соревнований на период восстановления Бакурова.