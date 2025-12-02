  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Бакуров об инциденте с Большуновым: «Самое страшное – если такие ситуации начнут повторяться на детских стартах»
28

Бакуров об инциденте с Большуновым: «Самое страшное – если такие ситуации начнут повторяться на детских стартах»

Бакуров: ситуации, как с Большуновым, не должны повторяться на детских стартах.

Лыжник Александр Бакуров опасается, что ситуация, подобная поведению трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, может повториться на детских стартах.

«Чем больше твой статус, чем больше твоя значимость в спорте, тем больше на тебя смотрят. Самое страшное – если такие ситуации начнут повторяться где‑то в детских школах, на детских стартах. И если они будут оставаться безнаказанными. Это самое страшное для спорта!» – сказал Бакуров.

Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним. 

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Лыжник упал на землю вместе с ограждением и получил травму.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отстранила Большунова от соревнований на период восстановления Бакурова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
logoКубок России
происшествия
logoАлександр Большунов
logoАлександр Бакуров
logoсборная России (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Егор Сорин: «Считаю решение президиума федерации в отношении Большунова справедливым»
2 декабря, 17:08
ФЛГР: «Считаем действия Большунова недопустимыми и противоречащими нормам взаимоотношений в команде, базовым принципам спортивной этики»
2 декабря, 14:13
Большунов извинился, но как! Обвинил всех вокруг, поблагодарил спонсора за церковь
2 декабря, 14:00Видео
Главные новости
«Большунов извинился, это делает ему честь и дает баллов не только как спортсмену, но и как человеку с большой буквы». Васильев о конфликте с Бакуровым
сегодня, 06:46
Йоханнес Клэбо: «Я не открывал шампанское, когда FIS сказала, что россияне не смогут выступать. Некоторые считают, что я сидел и праздновал, но это не так»
сегодня, 06:36
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в скоростном спуске, Кокран-Зигле – 2-й, Сейерстед – 3-й
сегодня, 06:07
Расписание второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме
сегодня, 05:51
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени
вчера, 06:17
Маркус Крамер: «Надеюсь, что российские лыжники вернутся. Мы должны уважать решение CAS»
вчера, 21:20
«У меня нет информации по Бакурову и Большунову, будут ли они стартовать. Бородавко о масс-старте 7 декабря
вчера, 20:08
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Шанава, Ангер, Валнес, Пеллегрино, Эвен Нортуг пробегут квалификацию спринта классикой
вчера, 18:43
Норвежский лыжник Иверсен: «Для спорта интереснее с россиянами на старте, чем когда их нет. Будет интересно, но также странно и непривычно»
вчера, 18:17
Дмитрий Губерниев: «Любой следующий руководитель, кто бы ни пришел в лыжи, будет лучше, чем Вяльбе. Абсолютно тухлое королевство, перемены назрели»
вчера, 18:06
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Соловьев – 3-й
вчера, 13:13
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
вчера, 13:08
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05