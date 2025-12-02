Егор Сорин: «Считаю решение президиума федерации в отношении Большунова справедливым»

Тренер Сорин считает справедливым санкцию ФЛГР в отношении Большунова.

Тренер сборной России Егор Сорин поделился мнением о решении Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ) отстранить трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на период восстановления от травмы Александра Бакурова .

«Я считаю решение президиума федерации в отношении Большунова справедливым», – сказал Сорин.

Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Лыжник упал на землю вместе с ограждением и получил травму.

