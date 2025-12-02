Михаил Дегтярев: «Все наши спортсмены, которые выступают за рубежом в сложнейшей обстановке, они герои. Они наши в тылу врага»
Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что никогда не будет осуждать российских спортсменов, которые выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
— Что скажете тем, кто верит в российский спорт, и даже главнее, кто не верит, по‑прежнему считает, что не надо выступать без флага и гимна на Олимпиаде‑2026.
— Дорогу осилит идущий. Все наши спортсмены, которые выступают за рубежом в сложнейшей обстановке под колоссальным психологическим и организационным давлением, они герои. Они наши в тылу врага. Медали, которые завоевывают, привозят в Россию.
Я им аплодирую, никогда не буду их осуждать, а буду только защищать и делать все, чтобы уже в следующий раз они поехали в составе национальной сборной. Как мы этого заслуживаем по совокупному вкладу в мировой спорт.
Место наше за столом есть, его выгрызли наши предки, а наша задача — полноценно его занять в следующем году, — сказал Дегтярев.