Михаил Дегтярев: «Все наши спортсмены, которые выступают за рубежом в сложнейшей обстановке, они герои. Они наши в тылу врага»

Дегтярев: никогда не буду их осуждать спортсменов, выступающих без флага.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что никогда не будет осуждать российских спортсменов, которые выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

— Что скажете тем, кто верит в российский спорт, и даже главнее, кто не верит, по‑прежнему считает, что не надо выступать без флага и гимна на Олимпиаде‑2026.

— Дорогу осилит идущий. Все наши спортсмены, которые выступают за рубежом в сложнейшей обстановке под колоссальным психологическим и организационным давлением, они герои. Они наши в тылу врага. Медали, которые завоевывают, привозят в Россию.

Я им аплодирую, никогда не буду их осуждать, а буду только защищать и делать все, чтобы уже в следующий раз они поехали в составе национальной сборной. Как мы этого заслуживаем по совокупному вкладу в мировой спорт.

Место наше за столом есть, его выгрызли наши предки, а наша задача — полноценно его занять в следующем году, — сказал Дегтярев .