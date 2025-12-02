  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Михаил Дегтярев: «Все наши спортсмены, которые выступают за рубежом в сложнейшей обстановке, они герои. Они наши в тылу врага»
68

Михаил Дегтярев: «Все наши спортсмены, которые выступают за рубежом в сложнейшей обстановке, они герои. Они наши в тылу врага»

Дегтярев: никогда не буду их осуждать спортсменов, выступающих без флага.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что никогда не будет осуждать российских спортсменов, которые выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

— Что скажете тем, кто верит в российский спорт, и даже главнее, кто не верит, по‑прежнему считает, что не надо выступать без флага и гимна на Олимпиаде‑2026.

— Дорогу осилит идущий. Все наши спортсмены, которые выступают за рубежом в сложнейшей обстановке под колоссальным психологическим и организационным давлением, они герои. Они наши в тылу врага. Медали, которые завоевывают, привозят в Россию.

Я им аплодирую, никогда не буду их осуждать, а буду только защищать и делать все, чтобы уже в следующий раз они поехали в составе национальной сборной. Как мы этого заслуживаем по совокупному вкладу в мировой спорт.

Место наше за столом есть, его выгрызли наши предки, а наша задача — полноценно его занять в следующем году, — сказал Дегтярев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoМихаил Дегтярев
logoМатч ТВ
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Коростелев о решении CAS по российским лыжникам: «Это радостная новость, мы ждем пресс‑релиз FIS на эту тему»
2 декабря, 11:04
«Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов». Дегтярев сообщил, что Россия выиграла иск в CAS
2 декабря, 10:43
Михаил Дегтярев: «С WADA идет очень хороший диалог. РУСАДА пока не получило аккредитацию, но процесс мы уже запустили»
1 декабря, 14:35
Главные новости
«Большунов извинился, это делает ему честь и дает баллов не только как спортсмену, но и как человеку с большой буквы». Васильев о конфликте с Бакуровым
сегодня, 06:46
Йоханнес Клэбо: «Я не открывал шампанское, когда FIS сказала, что россияне не смогут выступать. Некоторые считают, что я сидел и праздновал, но это не так»
сегодня, 06:36
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в скоростном спуске, Кокран-Зигле – 2-й, Сейерстед – 3-й
сегодня, 06:07
Расписание второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме
сегодня, 05:51
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени
вчера, 06:17
Маркус Крамер: «Надеюсь, что российские лыжники вернутся. Мы должны уважать решение CAS»
вчера, 21:20
«У меня нет информации по Бакурову и Большунову, будут ли они стартовать. Бородавко о масс-старте 7 декабря
вчера, 20:08
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Шанава, Ангер, Валнес, Пеллегрино, Эвен Нортуг пробегут квалификацию спринта классикой
вчера, 18:43
Норвежский лыжник Иверсен: «Для спорта интереснее с россиянами на старте, чем когда их нет. Будет интересно, но также странно и непривычно»
вчера, 18:17
Дмитрий Губерниев: «Любой следующий руководитель, кто бы ни пришел в лыжи, будет лучше, чем Вяльбе. Абсолютно тухлое королевство, перемены назрели»
вчера, 18:06
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Соловьев – 3-й
вчера, 13:13
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
вчера, 13:08
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05