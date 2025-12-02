Коростелев о решении CAS по российским лыжникам: «Это радостная новость, мы ждем пресс‑релиз FIS на эту тему»

Лыжник Коростелев назвал радостной новостью победу России в CAS.

Российский лыжник Савелий Коростелев отреагировал на информацию о том, что Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

В октябре FIS продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований, не допустив их до отбора на Олимпиаду-2026 даже в нейтральном статусе.

Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) и Паралимпийским комитетом России (ПКР) опротестовали решение FIS в спортивном арбитражном суде.

Сегодня министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что российская сторона выиграла иск.

«Это радостная новость, мы ждем пресс‑релиз FIS на эту тему», — сказал Коростелев.

