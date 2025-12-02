  • Спортс
Степанова о решении CAS по лыжникам: «Пусть те, кто пытался нас исключить, вспомнят мои слова 3 года назад: ради чего стараетесь? Мы все равно вернемся»

Вероника Степанова о допуске: гигантский скачок для мирового лыжного сообщества.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова прокомментировала новость о том, что Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Это один маленький шаг для конкретных лыжников, но гигантский скачок для всего мирового лыжного сообщества.

Пусть те, кто все эти годы пытался нас исключить, вспомнят мои слова три года назад: ради чего стараетесь? Что пытаетесь доказать? Мы все равно вернемся», – сказала Степанова.

«Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов». Дегтярев сообщил, что Россия выиграла иск в CAS

лыжные гонки
