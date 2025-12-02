Фото
Коростелев после извинений Большунова: «Честно, лучше никак, чем так»

Коростелев после извинений Большунова: лучше никак, чем так.

Лыжник Савелий Коростелев опубликовал фото команды Егора Сорина после извинений трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. 

Большунов принес извинения за то, что толкнул Александра Бакурова после финиша гонки на Кубке России в Кировске.

Также он заявил, что на протяжении нескольких лет лыжники группы Сорина в контактных гонках ведут нечестную борьбу: «Начиная с отстранения от международных стартов я замечаю в каждой контактной гонке либо специально перекрытие, либо подрезку, либо, как это было на масс-стартах, закрытие и блокирование перед бонусными отсечками».

«Честно, лучше никак, чем так.

На фото дружная сборная Норвегии 2.0», – написал Коростелев после извинений Большунова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Савелия Коростелева
