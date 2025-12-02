Александр Большунов: «Я признаю, что поступил неправильно, толкнув соперника. В будущем не позволю себе и не советую другим спортсменам так делать»

Большунов извинился за толчок соперника на Кубке России.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов извинился за то, что толкнул Александра Бакурова после гонки на этапе Кубка России в Кировске.

Большунов после финиша полуфинала спринта врезался в спину Александра Бакурова, тот упал на ограждение и получил травму ноги.

«Я сожалею о произошедшем инциденте на финише этапа Кубка России по лыжным гонкам и считаю, что поступил неправильно, толкнув соперника плечом. В будущем такого поведения от меня вы не увидите. И я надеюсь, это послужит примером для подрастающего поколения, как не нужно поступать и делать после финиша.

В данной ситуации нужно было финишировать и спокойной поговорить с судьями и, возможно, после уже со спортсменом – почему он так поступил на дистанции. Без оскорблений, которые также были в мой адрес от Бакурова.

Я признаю, что поступил неправильно, толкнув соперника. В моих намерениях не было желания нанести травму или что-то подобное. Хотелось подъехать на лыжах и поговорить об инцидентах, которые произошли на трассе. Но на эмоциях подъезд к спортсмену оказался быстрым. В будущем не позволю себе и не советую другим спортсменам так делать. И если на дистанции случаются какие-то моменты, их должны разбирать судьи и технические делегаты.

Что касается моментов, после которых я осуществил подъезд к спортсмену, по ходу спринтерской гонки их было как минимум три. На подъеме, когда Бакуров специально закрывал, один раз целенаправленно прыгнул и не стал ускоряться и поехал тем же темпом, и третий раз это произошло на повороте перед финишем, за который все взялись и только его взяли в объектив.

Я понимал, что в спринте на дистанции 1400 метров возможно один или максимум два раза помешать. Но если больше – это уже перебор. Если Бакуров так не считает, пускай это останется у него на совести.

Что касается группы Сорина, то начиная с отстранения от международных стартов я замечаю на протяжении двух лет в каждой контактной гонке либо специально перекрытие, либо подрезку, либо, как это было на масс-стартах, закрытие и блокирование перед бонусными отсечками.

Я понимаю, это спорт. Но как сказал кот Леопольд, ребята, давайте жить дружно. Уважать друг друга на дистанции и делать соревнования интересными и зрелищными с помощью честной борьбы как на дистанции, так и вне ее», – сказал Большунов в видеообращении.

«Извинения могли бы показать его человечность». Позиция Бакурова, которого сбил Большунов

«Ты скажи в лицо, а не бей в спину». Лыжники отменяют Большунова

Почему Большунова не отстранили, хотя он травмировал соперника?