  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Александр Большунов: «Я признаю, что поступил неправильно, толкнув соперника. В будущем не позволю себе и не советую другим спортсменам так делать»
66

Александр Большунов: «Я признаю, что поступил неправильно, толкнув соперника. В будущем не позволю себе и не советую другим спортсменам так делать»

Большунов извинился за толчок соперника на Кубке России.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов извинился за то, что толкнул Александра Бакурова после гонки на этапе Кубка России в Кировске.

Большунов после финиша полуфинала спринта врезался в спину Александра Бакурова, тот упал на ограждение и получил травму ноги.

«Я сожалею о произошедшем инциденте на финише этапа Кубка России по лыжным гонкам и считаю, что поступил неправильно, толкнув соперника плечом. В будущем такого поведения от меня вы не увидите. И я надеюсь, это послужит примером для подрастающего поколения, как не нужно поступать и делать после финиша. 

В данной ситуации нужно было финишировать и спокойной поговорить с судьями и, возможно, после уже со спортсменом – почему он так поступил на дистанции. Без оскорблений, которые также были в мой адрес от Бакурова. 

Я признаю, что поступил неправильно, толкнув соперника. В моих намерениях не было желания нанести травму или что-то подобное. Хотелось подъехать на лыжах и поговорить об инцидентах, которые произошли на трассе. Но на эмоциях подъезд к спортсмену оказался быстрым. В будущем не позволю себе и не советую другим спортсменам так делать. И если на дистанции случаются какие-то моменты, их должны разбирать судьи и технические делегаты. 

Что касается моментов, после которых я осуществил подъезд к спортсмену, по ходу спринтерской гонки их было как минимум три. На подъеме, когда Бакуров специально закрывал, один раз целенаправленно прыгнул и не стал ускоряться и поехал тем же темпом, и третий раз это произошло на повороте перед финишем, за который все взялись и только его взяли в объектив. 

Я понимал, что в спринте на дистанции 1400 метров возможно один или максимум два раза помешать. Но если больше – это уже перебор. Если Бакуров так не считает, пускай это останется у него на совести. 

Что касается группы Сорина, то начиная с отстранения от международных стартов я замечаю на протяжении двух лет в каждой контактной гонке либо специально перекрытие, либо подрезку, либо, как это было на масс-стартах, закрытие и блокирование перед бонусными отсечками.

Я понимаю, это спорт. Но как сказал кот Леопольд, ребята, давайте жить дружно. Уважать друг друга на дистанции и делать соревнования интересными и зрелищными с помощью честной борьбы как на дистанции, так и вне ее», – сказал Большунов в видеообращении.

«Извинения могли бы показать его человечность». Позиция Бакурова, которого сбил Большунов

«Ты скажи в лицо, а не бей в спину». Лыжники отменяют Большунова

Почему Большунова не отстранили, хотя он травмировал соперника?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Александра Большунова
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
logoАлександр Бакуров
происшествия
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Вероника Степанова: «Большунову следовало бы собрать пресс‑конференцию, покаяться и всплакнуть»
2 декабря, 06:24
Ирина Роднина: «Зачем бичевать Большунова? Он, наверное, сам бичует себя больше, чем кто-то. Добивать человека не стоит»
1 декабря, 17:05
Юрий Бородавко: «Многие пиарятся на оплошности Большунова. Вижу гиен и шакалов, которые за небольшой проступок готовы разорвать великого спортсмена»
1 декабря, 16:15
Главные новости
«Большунов извинился, это делает ему честь и дает баллов не только как спортсмену, но и как человеку с большой буквы». Васильев о конфликте с Бакуровым
сегодня, 06:46
Йоханнес Клэбо: «Я не открывал шампанское, когда FIS сказала, что россияне не смогут выступать. Некоторые считают, что я сидел и праздновал, но это не так»
сегодня, 06:36
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в скоростном спуске, Кокран-Зигле – 2-й, Сейерстед – 3-й
сегодня, 06:07
Расписание второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме
сегодня, 05:51
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени
вчера, 06:17
Маркус Крамер: «Надеюсь, что российские лыжники вернутся. Мы должны уважать решение CAS»
вчера, 21:20
«У меня нет информации по Бакурову и Большунову, будут ли они стартовать. Бородавко о масс-старте 7 декабря
вчера, 20:08
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Шанава, Ангер, Валнес, Пеллегрино, Эвен Нортуг пробегут квалификацию спринта классикой
вчера, 18:43
Норвежский лыжник Иверсен: «Для спорта интереснее с россиянами на старте, чем когда их нет. Будет интересно, но также странно и непривычно»
вчера, 18:17
Дмитрий Губерниев: «Любой следующий руководитель, кто бы ни пришел в лыжи, будет лучше, чем Вяльбе. Абсолютно тухлое королевство, перемены назрели»
вчера, 18:06
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Соловьев – 3-й
вчера, 13:13
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
вчера, 13:08
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05