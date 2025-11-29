  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Александр Панжинский: «Большунов должен понести куда более серьезное наказание. Возможно, дисквалификация на месяц и денежный штраф»
22

Александр Панжинский: «Большунов должен понести куда более серьезное наказание. Возможно, дисквалификация на месяц и денежный штраф»

Александр Панжинский: Большунов должен понести более серьезное наказание.

Призер Олимпиады-2010, комментатор Александр Панжинский считает, что Большунова, возможно, стоит наказать дисквалификацией на месяц и денежным штрафом.

Лыжники Александр Большунов и Александр Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске – у Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним. 

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров, хромая, покинул место конфликта. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у спортсмена сильный ушиб мягких тканей.

«Мое мнение, что Александр Большунов должен понести наказание куда серьезнее, чем дисквалификация с сегодняшнего спринта. Возможно, месячная дисквалификация и денежный штраф!

И даже не для того, чтобы научить или поставить на место его самого. А в назидание его многомиллионной аудитории, его поклонникам, которые готовы копировать каждое движение своего кумира и лучшего лыжника России последних лет.

Я помню, как в мои 20 лет после серебра на Олимпиаде-2010 в Ванкувере тренер, Каминский Юрий Михайлович, сразу подсказал мне, что титул дает мне не только славу и возможности, но и бремя «образца для подражания» для юного поколения, ответственность за каждый шаг и каждое слово (особенно публичные!)

Саша не первый день в статусе «лица лыжных гонок» и кумира молодежи и наверняка должен отдавать себе отчет! Я уверен, что он не хотел завалить Сашу Бакурова, виной тому незакрепленный забор. Но оправданий толчку со спины нет и быть не может.

Вряд ли таким способом мы сделаем лыжный мир лучше. Хайп не всегда приносит нужный результат», – написал Панжинский в телеграм-канале.

Большунов вспылил! Толкнул соперника в спину после гонки, тот ушел хромая

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Панжинского
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Большунов
logoАлександр Панжинский
logoКубок России
logoАлександр Бакуров
logoЮрий Каминский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Ретивых о поступке Большунова: «Да, это не красит спортсмена, но все-таки он и есть гордость страны – он многое сделал для России в лыжных гонках»
29 ноября, 20:42
Технический делегат ФЛГР: «На сегодняшнюю гонку Большунов получил дисквалификацию. Завтра он может побежать совершенно спокойно»
29 ноября, 15:13
Елена Вяльбе: «У Бакурова сильный ушиб мягких тканей. На всякий случай съездит на УЗИ»
29 ноября, 15:01
Главные новости
Савелий Коростелев: «Надеюсь, FIS не будет препятствовать быстрому получению нейтрального статуса. Ждем свои фамилии на их сайте и сразу летим в Европу»
4 минуты назад
Коростелев о словах Большунова про группу Сорина: «Это очень смешно. Никакой командной тактики против Саши у нас нет»
11 минут назад
Вик Уайлд: «Если министерство спорта или федерация хотят, чтобы я выступал, я готов обсудить это»
46 минут назад
Губерниев об отстранении Большунова: «Справедливо. Будем ждать, что Александр вернется после того, как банду Сорина отдадут целиком под суд»
сегодня, 20:01
Коростелев о критике со стороны Бородавко: «Поступок Большунова не перечеркивает все, что было до, но спортсмен уровня Александра не имеет права подавать такой пример»
сегодня, 19:40
Клэбо и Амундсен не стали комментировать решение CAS по допуску российских лыжников
сегодня, 19:23
Сорин пошутил об участии в этапе Кубке мира в Тронхейме: «Мы прилетим на вертолете»
сегодня, 18:48
Бородавко о заявках лыжников на нейтральный статус: «Думаю, Крянин и Сорин имели в виду отдельных спортсменов. Мне ничего не известно»
сегодня, 17:56
Крянин о получении нейтрального статуса лыжниками: «Все списки и количество спортсменов уже давно отправлены в ОКР и FIS»
сегодня, 17:43
Михаил Дегтярев: «МОК помогает нам в оказании давления, в том числе на европейские страны, по допуску наших атлетов»
сегодня, 17:36
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
сегодня, 11:14
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Митрошин – 3-й, Большунов – 16-й
30 ноября, 12:51
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
30 ноября, 12:40
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05