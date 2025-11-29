Александр Панжинский: «Большунов должен понести куда более серьезное наказание. Возможно, дисквалификация на месяц и денежный штраф»

Александр Панжинский: Большунов должен понести более серьезное наказание.

Призер Олимпиады-2010, комментатор Александр Панжинский считает, что Большунова, возможно, стоит наказать дисквалификацией на месяц и денежным штрафом.

Лыжники Александр Большунов и Александр Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске – у Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров, хромая, покинул место конфликта. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила , что у спортсмена сильный ушиб мягких тканей.

«Мое мнение, что Александр Большунов должен понести наказание куда серьезнее, чем дисквалификация с сегодняшнего спринта. Возможно, месячная дисквалификация и денежный штраф!

И даже не для того, чтобы научить или поставить на место его самого. А в назидание его многомиллионной аудитории, его поклонникам, которые готовы копировать каждое движение своего кумира и лучшего лыжника России последних лет.

Я помню, как в мои 20 лет после серебра на Олимпиаде-2010 в Ванкувере тренер, Каминский Юрий Михайлович, сразу подсказал мне, что титул дает мне не только славу и возможности, но и бремя «образца для подражания» для юного поколения, ответственность за каждый шаг и каждое слово (особенно публичные!)

Саша не первый день в статусе «лица лыжных гонок» и кумира молодежи и наверняка должен отдавать себе отчет! Я уверен, что он не хотел завалить Сашу Бакурова, виной тому незакрепленный забор. Но оправданий толчку со спины нет и быть не может.

Вряд ли таким способом мы сделаем лыжный мир лучше. Хайп не всегда приносит нужный результат», – написал Панжинский в телеграм-канале.

