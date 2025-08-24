  • Спортс
3

Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Фоссесхолм и Вестад выиграли масс-старты на 4 км, Крюгер – 3-й, Клэбо – 7-й

Фоссесхолм и Вестад победили в масс-стартах на 4 км на турнире по лыжероллерам.

Лыжероллеры

Toppidrettsveka-2025

Хитра, Норвегия

24 августа

Женщины, масс-старт, 4 км, свободный стиль

1. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 11.08,8

2. Кристин Фоснес (Норвегия) – 10,8

3. Джули Хаммер (Норвегия) – 20,6

4. Милла Андреассен (Норвегия) – 23,0

5. Ева Ингебригтсен (Норвегия) – 23,9

6. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 24,6...

8. Майя Далквист (Швеция) – 27,7

9. Хедда Амундсен (Норвегия) – 31,3

Мужчины, масс-старт, 4 км, свободный стиль

1. Карстен Андре Вестад (Норвегия) – 9.20,4

2. Ларс Хегген (Норвегия) – 2,2

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,0

4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 5,1

5. Ховард Мусебю (Норвегия) – 6,0

6. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 7,2

7. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 7,4

