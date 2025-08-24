Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Фоссесхолм и Вестад выиграли масс-старты на 4 км, Крюгер – 3-й, Клэбо – 7-й

Фоссесхолм и Вестад победили в масс-стартах на 4 км на турнире по лыжероллерам.

Лыжероллеры Toppidrettsveka-2025 Хитра, Норвегия 24 августа Женщины, масс-старт, 4 км, свободный стиль 1. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 11.08,8 2. Кристин Фоснес (Норвегия) – 10,8 3. Джули Хаммер (Норвегия) – 20,6 4. Милла Андреассен (Норвегия) – 23,0 5. Ева Ингебригтсен (Норвегия) – 23,9 6. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 24,6... 8. Майя Далквист (Швеция) – 27,7 9. Хедда Амундсен (Норвегия) – 31,3 Мужчины, масс-старт, 4 км, свободный стиль 1. Карстен Андре Вестад (Норвегия) – 9.20,4 2. Ларс Хегген (Норвегия) – 2,2 3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,0 4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 5,1 5. Ховард Мусебю (Норвегия) – 6,0 6. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 7,2 7. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 7,4