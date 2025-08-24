Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Фоссесхолм и Вестад выиграли масс-старты на 4 км, Крюгер – 3-й, Клэбо – 7-й
Фоссесхолм и Вестад победили в масс-стартах на 4 км на турнире по лыжероллерам.
Лыжероллеры
Toppidrettsveka-2025
Хитра, Норвегия
24 августа
Женщины, масс-старт, 4 км, свободный стиль
1. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 11.08,8
2. Кристин Фоснес (Норвегия) – 10,8
3. Джули Хаммер (Норвегия) – 20,6
4. Милла Андреассен (Норвегия) – 23,0
5. Ева Ингебригтсен (Норвегия) – 23,9
6. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 24,6...
8. Майя Далквист (Швеция) – 27,7
9. Хедда Амундсен (Норвегия) – 31,3
Мужчины, масс-старт, 4 км, свободный стиль
1. Карстен Андре Вестад (Норвегия) – 9.20,4
2. Ларс Хегген (Норвегия) – 2,2
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,0
4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 5,1
5. Ховард Мусебю (Норвегия) – 6,0
6. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 7,2
7. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 7,4
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
