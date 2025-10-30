Киберспорт
МОК прекратил сотрудничество с Саудовской Аравией по проведению олимпийских киберспортивных игр

МОК прекратил сотрудничество с Саудовской Аравией по киберспортивным играм.

«МОК (Международный олимпийский комитет) и SOPC (Саудовский олимпийский и паралимпийский комитет) подробно обсудили концепцию Олимпийских киберспортивных игр в соответствии с партнерством, о котором было объявлено в 2024 году.

Недавно обе стороны и фонд Кубка мира по киберспорту вновь встретились и рассмотрели эту инициативу. Они пришли к обоюдному согласию о прекращении сотрудничества по проведению Олимпийских киберспортивных игр. В то же время обе стороны намерены развивать свои киберспортивные амбиции разными путями. МОК, со своей стороны, разработает новый подход к Олимпийским киберспортивным играм и будет использовать новую модель партнерства.

Такой подход позволит лучше согласовать Олимпийские киберспортивные игры с долгосрочными амбициями Олимпийского движения и шире распространить возможности с целью скорейшего проведения первых Игр», – говорится в официальном заявлении МОК.

Первые Олимпийские киберспортивные игры должны были пройти в 2027 году в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Для организации игр МОК заключил договор о сотрудничестве с SOPC на 12 лет.

Ранее был анонсирован киберспортивный турнир среди стран с призовым фондом 70 млн долларов. Чемпионат пройдет в ноябре 2026 года в Эр-Рияде.

Опубликовал: Илья Воробьёв
Олимпийские киберспортивные игры
logoМОК
