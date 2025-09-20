Юрий Бородавко: «FIS хочет нас деклассировать, поставить в один ряд с Аргентиной, Бразилией и другими третьими странами в лыжных гонках»

  • Спортс
Юрий Бородавко считает, что FIS ставит лыжников России в ряд с третьими странами.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) еще может дать возможность россиянам попасть на Олимпиаду в 2026 году.

«Возможно, действительно, получится как-то отобраться. Трудно сказать, какое количество спортсменов допустят, если допустят вообще. Это дискредитация российских лыжников, FIS хочет нас деклассировать, поставить в один ряд с Аргентиной, Бразилией и другими третьими странами в лыжных гонках. Лично я ничего хорошего от FIS не жду», – сказал старший тренер сборной России Бородавко.

Российские лыжники отстранены от международных стартов с 2022 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
