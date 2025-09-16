Сергей Турышев: «Устюгов принял решение пропустить летний чемпионат России. Сейчас у него индивидуальная подготовка»
Лыжник Сергей Устюгов не выступит на летнем чемпионате России.
Соревнования по лыжным гонкам пройдут с 20 по 24 сентября в Малиновке.
«Сергей Устюгов принял решение пропустить летний чемпионат России. Сейчас у него индивидуальная подготовка.
Решение было принято совместно с ним и его тренером. Посоветовались, пообщались и приняли такое решение», – сказал главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
