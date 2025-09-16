  • Спортс
Сергей Турышев: «Устюгов принял решение пропустить летний чемпионат России. Сейчас у него индивидуальная подготовка»

Лыжник Сергей Устюгов не выступит на летнем чемпионате России.

Соревнования по лыжным гонкам пройдут с 20 по 24 сентября в Малиновке.

«Сергей Устюгов принял решение пропустить летний чемпионат России. Сейчас у него индивидуальная подготовка.

Решение было принято совместно с ним и его тренером. Посоветовались, пообщались и приняли такое решение», – сказал главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
