Сергей Турышев: «Устюгов принял решение пропустить летний чемпионат России. Сейчас у него индивидуальная подготовка»

Лыжник Сергей Устюгов не выступит на летнем чемпионате России.

Соревнования по лыжным гонкам пройдут с 20 по 24 сентября в Малиновке.

«Сергей Устюгов принял решение пропустить летний чемпионат России. Сейчас у него индивидуальная подготовка.

Решение было принято совместно с ним и его тренером. Посоветовались, пообщались и приняли такое решение», – сказал главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев.