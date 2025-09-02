  • Спортс
«Если это будут не Большунов и Непряева, а десятый состав, то это просто лицемерие и лукавство». Васильев о возможном допуске лыжников

Дмитрий Васильев назвал лицемерием возможный недопуск лидеров российских лыж.

С марта 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой международных федераций биатлона и лыжного спорта.

«Хуже, чем в биатлоне, вообще невозможно представить, что где-то будет. В лыжных гонках хотя бы были заявления позитивного толка, а в биатлоне ничего такого и близко не было.

Поэтому надежда еще остается для лыжников. Возможно, будет некий усеченный состав. Хотя опять же большой вопрос, кому именно они разрешат. Если это будут не Большунов и Непряева, а какой-то десятый состав, то это просто лицемерие и лукавство. Так что все будет зависеть от того, какое будет окончательное решение и по каким спортсменам. 

Коростелев? Сложно сказать. Когда поехал на свою первую Олимпиаду-2018 Александр Большунов, на него тоже совсем уж больших надежд не возлагали, а он привез оттуда целую россыпь медалей. Может быть, Коростелев и дополнительно раскроется к Олимпиаде, если туда поедет.

Но он-то изначально сильный спортсмен, мы говорим о том, что могут допустить вообще никому неизвестных спортсменов. Как это было уже на Олимпиаде в Пхенхчане с биатлонистам, когда туда отправились четыре не самых сильных наших представителя. Если и сейчас будет в таком же формате с лыжами, это будет обычным лицемерием», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Италии.

Наш биатлон – мимо Олимпиады-2026. А есть просвет в других видах?

