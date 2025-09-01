ФЛГР исключила из устава положение о рассмотрении споров в CAS. Рассматривать споры будет Национальный центр спортивного арбитража

ФЛГР исключила из устава положение о рассмотрении споров в CAS.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

В апреле 2025 года Минспорт опубликовал приказ об арбитражной оговорке и наделил спортивные объединения правом указывать в своих положениях и регламентах необходимость передачи любых спорных вопросов в первую очередь на судебное рассмотрение Национального центра спортивного арбитража (НЦСА).

В новой редакции устава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) теперь закреплено, что «все споры, возникающие между членами федерации, а также между членами федерации и самой федерацией, подлежат рассмотрению в Спортивном арбитражном суде при Автономной некоммерческой организации «Спортивная арбитражная палата». Решения Спортивного арбитражного суда являются окончательными».

