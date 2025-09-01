  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ФЛГР исключила из устава положение о рассмотрении споров в CAS. Рассматривать споры будет Национальный центр спортивного арбитража
0

ФЛГР исключила из устава положение о рассмотрении споров в CAS. Рассматривать споры будет Национальный центр спортивного арбитража

ФЛГР исключила из устава положение о рассмотрении споров в CAS.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ. 

В апреле 2025 года Минспорт опубликовал приказ об арбитражной оговорке и наделил спортивные объединения правом указывать в своих положениях и регламентах необходимость передачи любых спорных вопросов в первую очередь на судебное рассмотрение Национального центра спортивного арбитража (НЦСА). 

В новой редакции устава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) теперь закреплено, что «все споры, возникающие между членами федерации, а также между членами федерации и самой федерацией, подлежат рассмотрению в Спортивном арбитражном суде при Автономной некоммерческой организации «Спортивная арбитражная палата». Решения Спортивного арбитражного суда являются окончательными».

34 федерации перешли на обязательный спортарбитраж в России

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Министерство спорта РФ
ФЛГР
Министерство спорта России
Национальный центр спортивного арбитража
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
34 федерации перешли на обязательный спортарбитраж в России
4вчера, 12:57
Главные новости
Сорин о сборах в Европе: «Пока остаются надежды, что нас допустят до Олимпиады, будем следовать плану, который составили»
вчера, 18:55
Лыжероллеры. Allianseloppet. Мюльбак и Смедос выиграли марафоны на 48 км, Петтер Нортуг – 37-й
131 августа, 15:17
Вячеслав Фетисов: «Вяльбе не только великая спортсменка, но и великий организатор. За нее высказываются все люди, понимающие, что такое управление спортом в России»
2931 августа, 14:26
«Тренер подвергся насмешкам и издевательствам». В воронежском Минспорте назвали причину потасовки между главой федерации лыж и юным спортсменом
3029 августа, 13:55
ФЛГР рекомендовала главе воронежской федерации Мананкову обратиться в компетентные органы после его потасовки с подростком
1227 августа, 12:49
Вяльбе о продолжении карьеры Клэбо до ОИ-2030: «Даже не хочу никак комментировать его заявления. У него сегодня одно, завтра – другое»
527 августа, 06:45
Большунов посетил главный храм ВС РФ в Подмосковье вместе с семьей
626 августа, 13:45Фото
ФЛГР рассмотрит дело о потасовке между главой воронежской федерации и юным спортсменом 27 августа
26 августа, 13:35
Вяльбе о вакс-грузовике сборной России: «Спасибо Volvo за автомобиль. Связывались ли они в рамках расследования? Пусть сами выясняют информацию, я тут ни при чем»
6026 августа, 11:05
Российские прыгуны с трамплина проведут сборы в Китае, двоеборцы – в Казахстане
126 августа, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Шарлотте Калла родила второго ребенка
29 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
97 апреля, 19:09