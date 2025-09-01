4

34 федерации перешли на обязательный спортарбитраж в России

34 спортивные федерации обязались урегулировать споры в НЦСА.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ. 

В апреле 2025 года Минспорт опубликовал приказ об арбитражной оговорке и наделил спортивные объединения правом указывать в своих положениях и регламентах необходимость передачи любых спорных вопросов в первую очередь на судебное рассмотрение Национального центра спортивного арбитража (НЦСА). 

Ранее приоритетным считалось урегулирование споров либо в суде, либо в международном арбитраже.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил, что цель изменений заключается в том, чтобы все споры в российском спорте, включая трудовые, рассматривались в НЦСА.

«В мае 2025 года мы начали реформу Спортивной арбитражной палаты: был принят новый устав и утверждена обновленная система управления.

Основная цель – повысить качество процедуры третейских разбирательств в сфере спорта на национальном уровне, обеспечить их полную независимость и тем самым добиться, чтобы решения признавались всеми участниками, имели безусловный авторитет.

Для реализации этой задачи Минспорт России закрепил на нормативном уровне так называемую «арбитражную оговорку»: теперь в регламентах лиг и федераций должно быть четко прописано, что все споры, включая трудовые, подлежат рассмотрению в НЦСА.

Постепенно это реализуется», – рассказал Дегтярев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Минспорт РФ
Министерство спорта России
Национальный центр спортивного арбитража
logoМихаил Дегтярев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Умяров о перечне книг для футболистов: «Это задача руководства, наверное. Пусть каждый сам выбирает литературу – всем интересны разные сферы»
42вчера, 08:21
Встреча министра Дегтярева с клубами РПЛ планируется 9 сентября. Обсудят лимит на легионеров, потолок зарплат и агентскую тему («РБ Спорт»)
5130 августа, 18:58
Ротенберг о потолке зарплат в РПЛ: «Всегда поддерживаю решения Минспорта. Приятно видеть Глушенкова на поле – рад, что наши футболисты забивают»
1830 августа, 09:33
Главные новости
Журова об идее альтернативной Олимпиады в России: «Для чего это нужно? Кто-то приедет, но явно не очень много стран»
1530 августа, 15:26
Владимир Путин: «Считаем, что спорт должен быть максимально огражден от политизации»
11030 августа, 06:16
WADA об иске от «Игр на стероидах»: «Мы сохраняем твердую позицию в отношении этого непродуманного мероприятия»
329 августа, 06:40
Финал «Бриллиантовой лиги». Дюплантис, Коулмен, Лайлс, Альфред, Вархольм, Бол, Олислагерс одержали победы, Магучих – 2-я, другие результаты
4528 августа, 19:51
Лысенко о чемпионате мира: «Даю прогноз – выиграет кореец У Сан Хек с результатом 2,33»
128 августа, 14:56
Дегтярев о соглашении Минспорта с РПЦ: «Вместе мы сможем сделать больше для воспитания здорового, сильного, духовно крепкого общества»
22227 августа, 08:18
РПЦ и Минспорт подписали соглашение о сотрудничестве: «В любом состязании играет роль не только физическая, но и духовная сила»
20627 августа, 06:28
Бегун-любитель Степанов, преодолевающий полумарафон каждый день: «Допускаю, что спустя годы это может негативно сказаться. Меня это не тревожит»
26 августа, 14:59
WADA наказало 280 российских спортсменов на основе базы данных московской лаборатории
3025 августа, 20:30
Богословская о гендерных тестах: «Абсолютно правильная политика. Негуманно по отношению к женщинам, когда они 20 лет вкалывают, а потом выходит мужик и одной левой делает их»
925 августа, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51