34 федерации перешли на обязательный спортарбитраж в России

34 спортивные федерации обязались урегулировать споры в НЦСА.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

В апреле 2025 года Минспорт опубликовал приказ об арбитражной оговорке и наделил спортивные объединения правом указывать в своих положениях и регламентах необходимость передачи любых спорных вопросов в первую очередь на судебное рассмотрение Национального центра спортивного арбитража (НЦСА).

Ранее приоритетным считалось урегулирование споров либо в суде, либо в международном арбитраже.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил, что цель изменений заключается в том, чтобы все споры в российском спорте, включая трудовые, рассматривались в НЦСА.

«В мае 2025 года мы начали реформу Спортивной арбитражной палаты: был принят новый устав и утверждена обновленная система управления.

Основная цель – повысить качество процедуры третейских разбирательств в сфере спорта на национальном уровне, обеспечить их полную независимость и тем самым добиться, чтобы решения признавались всеми участниками, имели безусловный авторитет.

Для реализации этой задачи Минспорт России закрепил на нормативном уровне так называемую «арбитражную оговорку»: теперь в регламентах лиг и федераций должно быть четко прописано, что все споры, включая трудовые, подлежат рассмотрению в НЦСА.

Постепенно это реализуется», – рассказал Дегтярев.