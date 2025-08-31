Вячеслав Фетисов: «Вяльбе не только великая спортсменка, но и великий организатор. За нее высказываются все люди, понимающие, что такое управление спортом в России»

Вячеслав Фетисов назвал главу ФЛГР Елену Вяльбе «великим организатором».

Трехкратная олимпийская чемпионка Вяльбе с 2010 года занимает должность президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). В 2026-м пройдут очередные выборы главы организации.

«Работа Вяльбе в ФЛГР? Елена Валерьевна не только великая спортсменка, но и великий организатор. За нее высказываются все люди, понимающие, что такое управление спортом в России. К Вяльбе в качестве руководителя ФЛГР не может быть никаких вопросов.

Что касается заявлений Губерниева о желании стать главой федерации, то нужно понимать, что говорить и делать – две разные вещи. Ему есть чем заниматься, так что пусть он и продолжает эту работу. Лыжи – серьезный вид спорта, требующий большого понимания. Моя позиция однозначна: альтернативы Вяльбе на этом посту нет», – сказал депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Фетисов .